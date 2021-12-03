Территориальным департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту пресечена деятельность жителя города, совершившего хищение бюджетных средств.

Следствием установлено, что фермер в период с 2020 по 2021 годы заключал мнимые сделки с сельхозпредприятиями на приобретение крупного рогатого скота племенных пород.

После чего, предоставлял договоры в ГУ «Управление сельского хозяйства и ветеринарии Шымкента, Туркестанской и Актюбинской области» для получения субсидий.

В результате противоправной деятельности похищены бюджетные средства в сумме более 400 миллионов тенге.

В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде.