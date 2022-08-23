Форум в поддержку НПО состоялся в Туркестане

В духовной столице страны проходит форум в поддержку инициатив неправительственных организаций, работающих в сельской местности.

В ходе мероприятия были заслушаны предложения и мнения представителей гражданского общества, а так же проведен специальный тренинг. Главная цель мероприятия — всестороннее развитие и повышение грамотности граждан, работающих независимо от правительства.

Неправительственные организации могут обмениваться опытом с иностранцами. Как отметил председатель областной Ассоциации граждан с ограниченными возможностями «Шапагат», такая возможность предусмотрена государством. Основанная в 2013 году ассоциация, бесплатно предоставляет психологические и юридические консультации гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. И здесь важную роль играет зарубежный опыт.

«У нас есть свой стратегический план, основной целью которого является обмен опытом с зарубежными НПО. Я думаю, что в будущем если правительство, даст такие возможности, нам нужно будет съездить в Европу, Америку и обменяться опытом», —рассказывает председатель Ассоциации граждан с ограниченными возможностями «Шапағат» Еркинбай Шалтан.

На конференции, организованной для поддержки неправительственных организаций, были затронуты различные вопросы. Тренер из Кызылординской области Анар Изден объяснила, как можно начать работать с международными организациями.

«Я расскажу о работе с 20-ю неправительственными и международными организациями, а также как добиться устойчивого развития НПО. Устойчивое развитие — это наращивание потенциала неправительственных организаций, подготовка профессиональных кадров и повышение качества оказываемых услуг населению. Мы расскажем о том, как создавать проекты, какие международные организации прошли аккредитацию в Казахстане, и какие есть инструменты международных взаимоотношений НПО с государством», — говорит Анар Изден, председатель Альянса неправительственных организаций Кызылординской области.

Как говорят волонтёры, сегодня в этой сфере не хватает профессионально подготовленных людей. Для устранения этой проблемы гражданский Альянс собирается усилить учебно-развивающую работу общественного объединения юридических лиц.

«Это мероприятие организовано не просто для отчёта. Мы хотим способствовать развитию гражданского общества и поэтому проводим такие конференции. Мы собираем со всех районов неправительственные организации, чтобы они могли обменяться опытом. И поднять работу на более высокий уровень», — рассказала президент Туркестанского областного Общественного Объединения юридических лиц Гражданский Альянс Инара Намазбаева

Участники мероприятия уверены — такие тренинги станут очень востребованными среди волонтёров.

«Мы давно работаем с этими зарубежными грантами, участвуем в форумах. Я думаю, что это очень важно для обмена опытом. Очень хорошо, что мы вышли из малого круга, в котором пребывали, в большой. Наше поле деятельности расширяется» считает председатель Ассоциации граждан с ограниченными возможностями «Шапағат» Еркинбай Шалтан.

Как говорят представители неправительственных организаций, если такие тренинги будут проходить хотя бы раз в квартал, это не будет лишним. Так как сегодня очень важно поддерживать и развивать инициативы в сельской местности для самозанятых граждан.