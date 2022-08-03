Молодой человек разъезжал на автомашине с поддельными номерами

В ходе ОПМ «Безопасная дорога» полицейские задержали водителя использовавшего поддельные номера на своей машине.

В ходе очередного рейда полицейские выявили автомашину с поддельными номерами. Так, на одной из автозаправок остановился автомобиль марки «Газель». Госномера на автомашине вызвали у полицейских подозрение и они решили проверить. В результате выяснилось, что молодой человек ездил на своем автомобиле с использованием поддельного государственного регистрационного знака.

Данный факт зарегистрировали по ч. 1 ст. 386 УК РК «Подделка, уничтожение идентификационного номера транспортного средства, сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером».

При проверке, водитель рассказал, что нашел госномер и использовал для интереса. Сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства происшествия. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.