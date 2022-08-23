Мошенник выманил у жителя Шымкента 2,5 миллиона тенге

Житель южного мегаполиса стал очередной жертвой мошенников. В надежде заполучить заветную квартиру он отдал 2,5 млн тенге незнакомому.

В управление полиции обратился местный житель. По его словам, незнакомый мужчина втерся к нему в доверие и пообещал помочь в получении квартиры по госпрограмме.

За свои услуги он попросил 2,5 миллиона тенге. Миллион 800 он успел обналичить, 700 тысяч тенге перевел на счет банка. А затем пропал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мошенника удалось задержать.