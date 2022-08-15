Мусорные войны. Проблема с вывозом мусора обострилась в Шымкенте

Жители Шымкента жалуются, что мусорные компании не вывозят бытовой мусор в срок.

Как объясняют в самих организациях — мешки, в которых содержатся сорняки или высохшие листья, вывозить хозяева частных домов должны самостоятельно. В связи с чем у горожан возник вопрос – за что они тогда платят деньги.

Корреспондент:

«Это растительный и бытовой мусор, который лежит на этом месте уже целый месяц. Мусорная компания забирать мешки с мусором отказывается, обосновывая это тем, что здесь якобы строительный мусор, который аппараты перемолоть не могут. Посмотрите – здесь находятся листья, пакеты, бумаги, бутылки и прочие отходы. Жители города задались вопросом – кто должен убирать мусор, если не сама мусорная компания?»

Рахимджан Юнусов, житель г.Шымкента:

«Вчера приехали на машине. Водитель и 2 рабочих, посмотрели и сказали это не мусор, это растительный мусор. Это бытовой мусор должен быть. Я говорю, а что составляет бытовой мусор? Они не могли объяснить».

Жители одного из частных домов Шымкента уже давно не могут добиться вывоза мусора, хотя уверяют что ни разу не просрочили ни один платёж. Ждать бригаду им пришлось около месяца, но и тогда рабочие отказались забирать мешки, якобы из-за запрета руководства.

«Они посчитали, что это растительный мусор, посмотрите сами. Это чисто бытовой мусор. Чуть-чуть листья, чуть-чуть трава, которая под деревьями растет. Как можно это отнести к растительному мусору?»;

«Да вот – окурки и мусор. Как видите это не строительный мусор.«Я не знаю, кто должен убирать этот мусор, и коль мы сами убираем, почему компания которая вывозит мусор за деньги, не бесплатно, она отказывается вывозить этот мусор?», — говорят жители города.

Это не единственный дом, который мусорная компания отказывается обслуживать. Мусор не вывозят и у соседей — хозяева столкнулись с такой же проблемой.

«Вот здесь растет Тутовник. С него сыпется много ягод. Мы сметаем, складываем в мешки, они вываливают и говорят – мы этот мусор не берем. Про фрукты, ничего не говорят. То есть, фрукты можно выбрасывать из дома, это как бытовой мусор, а ягоды которые упали с дерева нет?».

На вопрос, что делать с мусором, в акимате сообщили: хозяева домов в любой момент могут разорвать договор с обслуживающей организацией и начать пользоваться услугами другой. Кроме этого, на мусорную компанию можно подать в суд, и потребовать возмещение морального и материального ущерба, тогда за дело примутся сотрудники акимата.

Алдияр Мусабаев, заместитель акима Аль-Фарабийского района:

«В первую очередь мы это фиксируем, если мы фиксируем в течение трех раз, вернее 3 раза фиксируем, и определяем, что действительно население составило договор. По графику если они не убирают, мы соответственно пишем письмо в департамент экологии и через департамент принимаем соответствующие меры. Это административный штраф налагается».

К слову, после обращения в акимат, в мусорной компании вывезти залежавшийся мусор пообещали немедленно, а на вопрос почему его не убрали сразу, обозвали одного из своих сотрудников дураком.

Разговор с представителями ТОО «ШЫМКЕНТ СПЕЦКОМПЛЕКС»:

«Сегодня заберут! Сегодня обязательно заберут, сейчас я позвоню Ерболату, хорошо?

Корреспондент: А почему вчера не забрали? Сказали нет, не будем забирать!

– Дурак же это, водитель это. Этот Сергей дурак. Все, забирают постоянно.

Эмир Юнусов