В Шымкенте оштрафовали компании по вывозу ТБО

В Шымкенте наказали компании, занимающиеся вывозом твердо-бытовых отходов.

Как стало известно, из-за удорожания и дефицита дизельного топлива подрядные организации не выполняли свои обязательства по контракту на должном уровне. В связи с этим участились жалобы со стороны жителей на несвоевременную уборку мусора. В результате компании по вывозу ТБО были оштрафованы.

«В частности, департаментом экологии оштрафована компания «Гринлайн», занимающаяся транспортировкой, хранением и переработкой ТБО на территории Абайского района, на сумму 689 тысяч тенге», — сообщили в акимате.

Кроме того, за выброс мусора в неустановленных местах на территории района в отношении физических и юридических лиц составлены 40 протоколов, наложены штрафов на общую сумму 300 тысяч тенге.

«В целом, на территории Абайского района на 112 мусорных площадках размещено 485 контейнеров. Вывозом твердых бытовых отходов занимается ТОО «Шымкентспецкомплекс ЛТД». В Аль-Фарабийском районе на 192 площадках имеются 749 мусорных контейнеров. Уборкой мусора занимаются ТОО «Шымкентспецкомплекс ЛТД», «ЭкоСпецТранс» и «Спецавтотранспорт», — сообщили в акимате.

Всего сначала года экологическая полиция совместно с акиматом района организовали 85 рейдовых мероприятий. В результате по статье 505 КоАП РК составлено 1104 административных протокола, из них выдано 1097 предупреждений. По 7 делам правонарушители оштрафованы на сумму 336 930 тенге. Кроме того, по статье 434-2 указанного Кодекса составлены 1966 административных протоколов, наложены штрафы на общую сумму 20 054 992 тенге, из них взыскано 12 098 850 тенге.