Сельчане вывалили мешки с мусором прямо у акимата

Село Карабулак с населением больше 60 тысяч человек вот уже пять лет утопает в мусоре. Официально отходы вывозит подрядная компания, она же выставляет счета. Но, как говорят местные жители, бороться с горами мусора им приходится самим.

«Эта компания по вывозу мусора вообще не работает! Поэтому арендуем машину и сами вывозим мусор два раза в месяц»,- говорит местный житель.

По словам сельчан, коммунальщики если и проезжают по улицам, то не чаще одного раза в месяц. Остальное время люди самостоятельно вывозят мусор на своих машинах. Терпение, говорят люди, закончилось, когда в очередной раз пришли квитанции с повышенными тарифами.

Полатжан Хайдаров, житель села Карабулак:

«Раньше платили по 400 тенге. Потом подняли до 800 тенге. Но даже за такую цену они мусор не вывозят. Всё село в мусоре тонет. Что этой компании нужно еще? Пусть убирают или чиновники пусть другую ищут, которая будет работать. Летом воняет, появляются крысы, насекомые, начинаются укусы, болезни. Надоело!».

Местные жители уверяют, что они не раз обращались к акиму села и подрядчику. Однако должных результатов они за пять лет так и не заметили. Насытившись обещаниями чиновников и мусоровывозящей компании, сельчане решили вывалить пару мешков мусора возле акимата.

«Вы сказали, что честно работали в Карабулаке. Посмотрите на мусор, вся улица грязная и в мусоре»,- недоволен местный житель.

Начальник компании, отвечающей за уборку, говорит, что все пять лет работают в убыток. Мол, жители не платят за вывоз мусора. Однако, точную сумму, которую якобы жители задолжали компании, подрядчик раскрыть не смог.

Агабек Жанбеков, представитель компании «Медина-Н»:

«Мы работаем себе в убыток, население практически не платит за услугу. В целом у нас есть четыре машины: две ГАЗ-23 и два КамАЗа. Но, так как у нас нет денег, мы не можем в полной мере выпустить транспорт на линию. Поэтому в селе работает только одна машина».

Местные власти в свою очередь заняли сторону предпринимателя. В районе решили утвердить новый тариф на уборку мусора. А у тех сельчан, кто не платит за вывоз отходов, долги собираются выбивать через суд.