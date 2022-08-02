Надели пакет на голову и били: житель Туркестанской области заявил о пытках в полиции

Пытки в Туркестанской области. Житель региона заявил о том что его пытали в отделе полиции Сауранского района.

По словам мужчины, его задержали по подозрению в скотокрадстве и пытались выбить показания. Но выяснилось, что мужчина преступления не совершал. Пострадавший написал заявление в полицию, там дело направили в управление собственной безопасности и, почему-то, в антикор.

Леденящие кровь крики на видео, уверяет Нурболат Омирбеков, принадлежат ему. Видео было сделано камерами наблюдения в отделе полиции Сауранского района Туркестанской области. По словам мужчины, в феврале этого года его задержали как подозреваемого в краже двух овец, которые стоили 100 тысяч тенге. А уже в отделе полиции стали «выбивать» показания. Сельчанин уверяет, полицейские надели на его голову пакет и били. Видеозапись из коридора, рядом с кабинетом где держали мужчину, он получил после заявления.

«Мне говорят, это ты украл скот, я говорю, что не делал этого. Они надели мне мешок на голову, и начали бить, говорили что я делаю себе хуже. Приносили документы какие-то подписать, если я не подпишу — обратно пакет наденут. Но я же знаю, что я не совершал преступления, поэтому мне не в чем было признаваться. Они говорили, что моя судьба уже решена, якобы они договорились с прокурором», — говорит Нурболат Омирбеков, житель Туркестанской области.

Вот, только оказалось, что мужчина преступления не совершал и признаваться ему было не в чем. Дело закрыли. Мужчина недоумевает, как его могли избить из-за 100 тысяч тенге. Пострадавший написал заявление в котором указал данные пятерых полицейских. В полиции заявили, что по факту видеозаписи применения силы полицейскими, возбудили уголовное дело.

«Заявление подозреваемых о применении силы со стороны сотрудников Сауранского районного отдела полиции в тот же день приняли к сведению. Начальником департамента полиции Туркестанской области было дано поручение Управлению собственной безопасности и возбуждено уголовное дело. В феврале текущего года уголовное дело в отношении полицейских направили в Агентство по противодействию коррупции по Туркестанской области», — рассказали в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.

Борцы с коррупцией ситуацию не прокомментировали. По словам адвоката, Евгения Яворского, даже по одним звукам с видеозаписи уже можно возбудить уголовное дело по статье «Пытки». Чаще всего к адвокатам обращаются, когда доказать уже ничего невозможно — прошло время и раны зажили, нет видео и аудио доказательств. А у мужчины, говорит правозащитник, все шансы есть.

«Это отдельный уголовный состав преступления, с этим нужно бороться. Надо провести ряд экспертиз для установления голоса, смысловую экспертизу что там подразумевается что мы слышим, но я считаю, что это доказательством является и если мы говорим о пытках, их очень сложно доказать», — говорит Евгений Яворский, адвокат.

Это подтверждает и специалист казахстанского международного бюро по правам человека. Уголовные дела по «Пыткам» часто волокитят, по ним не проводят надлежащее расследование. Потому и тех, кого привлекли к ответственности, по сравнению с принятыми обращениями — мало. Прямыми доказательствами были бы видео, фото материалы и другие данные о допросах.

«Допрашивают, как правило, оперативные сотрудники полиции и в кабинетах у них камеры наблюдения отсутствуют. Должны быть специальные допросные камеры, потом обязательно должно быть фактическое время задержания, время доставления в полицию, чтобы все это регистрировалась в журнале записей. Жетоны регистрационные, они очень низкого качества и этот жетон не работает, срок службы у них очень короткий», — говорит Николай Тарара, юрист Южно-Казахстанского филиала казахстанского международного бюро по правам человека.

С начала этого года, по данным бюро по правам человека, о пытках и других видах противоправного обращения поступило 172 жалобы, а за весь прошлый год — 233. Наша страна заявила о нулевой терпимости к пыткам. Вот только, по словам правозащитников, заявления о них продолжают поступать с пугающей регулярностью. И доверие к системе правосудия падает с каждым из них.