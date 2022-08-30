Одну полосу временно откроют по Байдибек би 31 августа

До открытия дороги от торгового центра «Изуми» до проспекта Байдибека би остаётся меньше суток.

Аким Шымкента дал поручение уложиться в срок, местные жители и предприниматели ждут этого момента с нетерпением. В акимате подчеркнули, работы до конца не завершены, движение открывают, чтобы разгрузить движение.

Замакима Шымкента обошел все участки и дал поручение 31 августа в 09:00 движение открыть.

«Аким дал поручение открыть дорогу для удобства жителей. Вы должны успеть до девяти утра, вы должны успеть. Работайте хоть ночью», — распорядился Максут Исахов, заместитель акима г. Шымкента.

Строительство развязки началось восемь месяцев назад, движение для транспорта было закрыто по обеим сторонам улицы Аргынбекова — от Байтурсынова до Байдибек би.

По плану, на этом участке построят 6-полосную автомагистраль, шириной 80 метров. По проекту, вдоль дороги проложат пешеходные и велодорожки. Работа ведётся круглые сутки.

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«Ждем, когда полностью откроется дорога, раньше так сильно мучались, теперь, надеюсь, все будет хорошо. Я каждый день хожу здесь, скорее бы открыли. Спасибо всем, кто делает дорогу, это благое дело», — говорит Зибагуль Кунсуак, жительница г. Шымкента.

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Дорогу, где идет строительство развязки, откроют в девять часов утра 31 августа.

Власти обещают заранее оповещать горожан об открытии и закрытии трассы на время строительства.