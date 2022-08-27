Осуждены лица, способствовавшие уклонению от уплаты налогов

Прокуратура города Шымкент установила факт формальной регистрации ТОО «АЛЬФА-2014» на гражданина, у которого отсутствовало волеизъявление на занятие предпринимательской деятельностью, а также способствование уклонению от уплаты налогов контрагентам, путем выписки от имени этого Товарищества фиктивных счет-фактур.

В целях сокрытия данного уголовного правонарушения Товарищество доведено до состояния неплатежеспособности и на основании иска органов государственных доходов, поданного в связи с образованием задолженности перед бюджетом в размере 184,2 млн. тенге, суд признал Товарищество банкротом.

Анализом прокуратуры установлена не уплата в бюджет налогов на сумму 276,6 млн. тенге путем выписки Товариществом в адрес 33 налогоплательщиков бестоварных счет-фактур на 1,3 млрд. тенге, при приобретении товаров всего на 1,3 млн. тенге.

На основании апелляционного ходатайства прокуратуры постановлением судебной коллегии по гражданским делам городского суда (далее – Судебная коллегия) указанное решение суда отменено, отказано в признании Товарищества банкротом.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного прокуратурой по данному факту, установлено, что граждане по имени Н. и Ж. аналогичным способом зарегистрировали 10 субъектов предпринимательства на 6 лиц, не имевших волеизъявления на занятия предпринимательской деятельностью, которые путем выписки фиктивных счет-фактур, без фактического выполнения работ способствовали уклонению от уплаты налогов на сумму 939 млн. тенге.

Приговором Абайского районного суда от 20 июня 2022 года гражданам Н. и Ж., организовавшим данную преступную схему, назначено наказание по ч. 2 ст. 216 УК РК в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.

05.07.2022 года указанный приговор суда вступил в законную силу.

Кроме того, в целях взыскания ущерба, причиненного государству, прокуратура внесла в уполномоченные органы представление об устранении нарушений законности.