Пассажиры жалуются на отсутствие условий на ЖД вокзале Шымкента

Время летних отпусков. Гости, прибывающие в Шымкент на поезде, жалуются на отсутствие элементарных условий.

Знакомые с гостеприимством южан жители других регионов отмечают — город очень красив, но здание и территория железнодорожного вокзала оставляют о себе неприятные воспоминания.

Жители Атырауской области вынуждены ждать поезд №77 на улице. Внутри здания железнодорожного вокзала Шымкента очень жарко, на перроне нет мест, скамейки забиты провожающими и пассажирами. Приходится коротать время примостившись на дорожных сумках, тачках или бордюрах, говорят они.

Гулзия Ергалиева, жительница Атырауской области:

«Мы отдыхали с детьми в Сарыагаше. Очень довольны. Но нашу радость омрачила, ситуация в ЖДВ. Здесь нет условий, нет скамеек. У нас дети с ограниченными возможностями и пожилые родители. Внутри здания невозможно, очень тесно, все обставлено коммерческими кассами и торговыми рядами. Для пассажиров не созданы элементарные условия. Обратите внимание, вокзал не соответствует требованиям. Город красивый, на ЖДВ посмотришь душа болит».

Жительница Жетысая Ханшайым Мамытова ждет такси. Устала искать скамейки, а потому вынуждена сидеть на своих баулах. Иного выхода просто нет, оправдывается многодетная мать.

Ханшаиым Мамытова, жительница г. Жетысай:

«Когда приезжаешь на поезде в город, сразу же в глаза бросается что на вокзале не созданы условия для пассажиров. Так ведь нельзя. Вот у меня ноги болят, я не могу долго стоять. Неужели нельзя в тени установить скамейки. Только что с поезда вышли, еле прошли через проход вокзала. Очень тесно».

Гости также попросили обратить внимание на уборные. Их просто не хватает, да еще платные. ЖДВ головная боль местной власти. И поэтому стратегический объект планируют передать в доверительное управление без права выкупа сроком на 10 лет. Что из этого выйдет, покажет время.