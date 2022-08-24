«Попросил позвонить»: кредит оформил на чужое имя житель Шымкента

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Редактор Жулдыз Шукенова
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телефон

Житель Шымкента неожиданно для себя стал заемщиком банка после того, как незнакомый человек попросил у него телефон, чтобы позвонить.

В Аль-Фарабийское РУП с заявлением о мошенничестве обратился местный житель. Со слов потерпевшего, в торговом доме неизвестный попросил у него сотовый телефон, чтобы позвонить. Позже мужчина узнал, что от его имени тот оформил кредит на сумму 442 000 тенге.

Факт зарегистрировали по статье 190 УК РК (Мошенничество).

В результате оперативно-розыскных работ сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого на территории города.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Полицейские рекомендуют соблюдать меры предосторожности во избежание подобных фактов. Если вы стали свидетелем или жертвой мошенничества, сообщите по каналу «102».

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