Пожарно-тактические учения прошли в Шымкенте

В Шымкенте 26 августа в 10 утра прошли пожарно-тактические учения.

Согласно тактическому замыслу учения, в номере гостиницы №709 произошел пожар из-за короткого замыкания электропроводки. Из-за того, что отель был открыт с первого по девятый этаж, возникла угроза распространения густого дыма. Быстро сотрудники отеля сообщили в службу «101″.

К месту пожарно-тактического учения силы и средства были направлены по вызову №2 в соответствии с графиком выхода гарнизона. По прибытии на условное место пожара был сформирован штаб пожаротушения, проведены работы по разведке, тушению пожара, не допущено дальнейшее распространение пожара.

Пожарно-тактические учения – это высшая форма тактической подготовки, которая позволяет совершенствовать и поддерживать на высоком уровне готовность пожарных и спасателей к тушению пожаров.

На тренировках задействованы 12 единиц пожарной техники, офицерский состав, один экипаж дорожно-патрульной службы, сотрудники Оперативно-спасательного отряда, Центра медицины катастроф, а также бригада скорой медицинской помощи, сотрудники водохозяйственной, токовой служб обеспечения.