Пьяная мать в Шымкенте едва не устроила пожар в квартире

Пожарным пришлось эвакуировать мать с ребенком через окно.

Инцидент произошел 7 августа в 17 микрорайоне Енбекшинского района.

Женщина готовила пищу на газовой плите и уснула. По предварительной версии, она была в состоянии алкогольного опьянения. Дома кроме нее находился 3-летний ребенок. Услышав его плач, соседи начали стучать в дверь, но безрезультатно.

Едкий запах дыма насторожил соседей, они вызвали пожарных. Избежать трагедии удалось чудом. Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали в безопасное место гражданку 1979 года рождения и ее 3-летнего сына.

«На месте происшествия были задействованы 14 сотрудников и 4 единицы техники Службы пожаротушения Департамента по ЧС г. Шымкента, 3 сотрудника и 1 единица техники филиала Центра медицины катастроф», — сообщили в ДЧС г. Шымкента.