Ради 10 мешков сахара мужчина пошел на обман

Житель Туркестанской области приобрел белый песок, показав поддельный чек, передает OTYRAR со ссылкой на Polisia.kz.

В Ордабасинский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница. По словам женщины, некий знакомый купил у нее в продуктовом магазине 10 мешков сахара и предъявил поддельный чек. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил более 180 тысяч тенге.

Как только поступило сообщение, стражи порядка сразу же осуществили все необходимые меры по раскрытию преступления. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого.

Им оказался местный житель, которого доставили в отдел полиции. Как выяснилось, молодой человек решил заработать деньги “легким способом”. Подозреваемый приобрел 10 мешков с сахаром, а когда взял последний мешок, показал поддельный чек и скрылся с места происшествия.

Затем товар он продал, а деньги потратил на свои нужды. В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК “Мошенничество“.