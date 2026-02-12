Реклама
В Шымкенте проходит Чемпионат РК по ятжелой атлетике

Ангелина Подлипаева
15

Участниками чемпионата стали штангисты из 15 регионов страны.

Победители в своих весовых категориях войдут в национальную сборную Казахстана, которая начнёт готовиться к предстоящим Азиатским играм.

Данил Корчагин, тяжелоатлет:
«Дважды становился чемпионом Казахстана, занимал второе и третье место во взрослой категории, был первым по области на турнирах. Мои планы на будущее — попасть на чемпионат Азии и отобраться в сборную. Если я пройду на Азиатские игры, начну готовиться ещё лучше и усиленно тренироваться».

В ходе соревнований судьи определят сильнейших как в личном, так и в командном зачёте. Участники отмечают высокий уровень организации чемпионата в Шымкенте и надеются, что штангисты покажут отличные результаты.

Дархан Косантаев, представитель Федерации тяжёлой атлетики РК:
«Сами видите, какой высокий уровень проведения чемпионата. Мы очень довольны и рады как Республиканская федерация. Данное мероприятие для Шымкента в первую очередь направлено на популяризацию и дальнейшее развитие тяжёлой атлетики, оно имеет большое значение. В Шымкенте очень хорошие спортсмены. Этот чемпионат даст развитие и укрепление отношений между регионами через здоровое соперничество. Также я уверен, что здесь наши спортсмены покажут свой уровень и докажут, что они достойные представители своих областей и Казахстана на международной арене».

Чемпионат Республики Казахстан продлится до 16 февраля. Мы будем следить за событиями на тяжелоатлетическом помосте.

