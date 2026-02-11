В Шымкенте проходит Чемпионат РК по тяжелой атлетике

В Шымкенте состоялось торжественное открытие чемпионата Республики Казахстан по тяжелой атлетике среди молодежи до 23 лет.

В соревнованиях, которые проходят с 10 по 16 февраля, принимают участие более 200 сильнейших молодых тяжелоатлетов со всех регионов страны. Спортсмены поборются за звание чемпиона в 16 весовых категориях.

Едыге Емберды, мастер спорта международного класса:

«Чемпионат Казахстана проводится на таком большом уровне. До этого я становился трехкратным чемпионом среди молодежи, устанавливал мировые рекорды, на моем счету примерно 10 мировых рекордов. Будем участвовать, сейчас я являюсь членом олимпийской сборной команды, далее — Азиатские игры и чемпионат мира среди взрослых, первые лицензионные соревнования. Для Олимпиады нужно очень стараться, много работать. Я сам надеюсь, буду очень стараться, чтобы получить золотую медаль на Азиатских играх».

После чемпионата Республики штаб национальной команды сформирует состав сильнейших, которые будут представлять страну в Японии на Азиатских играх, которые пройдут в сентябре. После Азии сборной предстоит выступление на мировом чемпионате.

Михаил Скорин, старший тренер по тяжелой атлетике г. Шымкента:

«Конечно, мы хотели бы, чтобы тяжелая атлетика развивалась в нашем регионе, потому что есть хорошие результаты и сильные спортсмены. После Азиатских игр через месяц будет чемпионат мира в Китае, мы планируем выступить и там, так как это лицензионный турнир для отбора на Азиатские игры в Лос-Анджелесе. Шанс наших шымкентцев на предстоящих Азиатских играх я оцениваю высоко, мы планируем завоевать максимальное количество медалей, желательно золотых».

Шымкентская школа тяжелой атлетики традиционно является одной из сильнейших в Казахстане. Мы будем следить за ходом выступлений наших штангистов