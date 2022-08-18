Шымкентский инспектор полиции вымогал взятку у виновника ДТП

Инспектор полиции обещал за 70 тысяч тенге освободить виновника ДТП от ответственности. Но водитель оказался честным гражданином и сдал полицейского Антикору.

Как сообщает издание Ratel, ДТП случилось 1 марта в шымкентском пригороде. Volkswagen Passat врезался в BMW 730. На месте выяснилось сразу же, что виновником был водитель «Пассата». Однако, инспектор дорожной полиции 31-летний Бауржан Абдуалиев, проводивший дознание по данному делу, предложил нарушителю урегулировать вопрос.

За 70 тысяч тенге полицейский брался оформить дело таким образом, что виноватым в ДТП получался бы водитель BMW. Нарушитель попросил снизить сумму до 50 000 тенге и пообещал принести деньги.

О случившемся виновник ДТП рассказал в Антикоррупционной службе. Спустя две недели на улице перед зданием дорожной полиции произошел расчет наличными.

Полицейский пришел на встречу с клиентом с кожаным чемоданчиком, куда и предложил положить деньги. После передачи 50 тысяч, Бауржан Абдуалиев был задержан сотрудниками Агентства по противодействию коррупции. Купюры, которые он получил были меченые.

Суд посчитал доказанными обвинения по статье 366 1-1 Уголовного кодекса РК (получение взятки сотрудником правоохранительных органов) и признал это преступление особо тяжким.

Учитывая, то что ранее обвиняемый к уголовной ответственности не привлекался, судимостей не имел, предоставил положительную характеристику и отзывы, имеет на содержании престарелых родителей и троих малолетних детей.

В связи с чем суд не стал лишать осужденного свободы, но ограничился назначением наказания в виде штрафа в 35-кратном размере от полученной взятки – 1 750 000 тенге.

После чего приговоренный также будет навсегда лишен звания старшего лейтенанта полиции и возможности трудоустроиться в государственных органах.