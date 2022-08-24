Сколько в среднем зарабатывают учителя

Средняя заработная плата педагогов в этом году, по данным национального бюро статистики, составила 312 тысяч тенге.

По сравнению с прошлым годом, оплата труда в сфере образования выросла на 25%. При этом больше всего получают учителя предметники, самую низкую зарплату же в среднем получают преподаватели в колледжах. По словам специалистов, заработная плата в сфере образования складывается из нескольких факторов — стажа, квалификации и рабочих часов.

Курбанкуль Бекаманова преподает в одной из шымкентских школ. В течение 37 лет женщина учит детей английскому языку. Курбанкуль Усеровна педагог высшей категории, кроме того, сейчас учитель работает на полторы ставки, поэтому и зарплата соответствующая. В месяц женщина получает больше 400 тысяч тенге.

«Аттестацию каждые 5 лет проходим. От часов тоже зависит, от того сколько мы получаем, мы получаем достаточное количество часов и соответственно получаем хорошую зарплату. У нас хватает зарплата, потому что у нам добавляют, каждые полгода, год«, — говорит Курбанкуль Усеровна.

Педагог не только учит детей, но и сам учится всю свою жизнь. И если раньше заработная плата учителей была просто мизерная, то сейчас ее постоянно повышают. За последний год зарплату учителям подняли на 25%. Средняя заработная плата педагогов составила 312 тысяч тенге.

243 тысячи тенге в месяц получают педагоги начальных классов. Больше всего зарабатывают учителя предметники с 5 по 11 классы — 356 тысяч тенге, меньше всего в сфере образования получают преподаватели в колледжах — 221 тысячу тенге, а педагоги в вузах — 325 тысяч тенге.

По словам экономиста, Армана Байганова, такая градация заработных плат среди учителей, когда предметники получают на 100 тысяч больше, чем учителя в начальных классах и колледжах, и вызывает диспропорцию.

«Если мы хотим высококвалифицированных специалистов получить в сфере высшего образования, соответственно она как минимум не должна отставать от школьного образования. За рубежом обычно в сфере высшего образования учителя больше получают, и соответственно к ним требования высокие», — говорит Арман Байганов, экономист.

Но в целом же, если сравнивать с другими профессиями — медиками и пожарными, например, педагоги зарабатывают довольно неплохо. По словам специалистов, заработная плата педагогов зависит от учебной нагрузки, стажа, категории и квалификации.

«Педагогу модератору устанавливается оплата за квалификационную категорию в размере 30% от должностного оклада, педагогу эксперту 35% от должностного оклада, педагогу исследователю 40% от должностного оклада, и педагогу мастеру 50%», — говорит Гулайым Токпанова, главный эксперт департамента финансов и бюджетного планирования

В следующем году зарплату педагогам планируют поднять также на 25%. Ее будут повышать на четверть каждый год до 2025 года.