«Убили свекольную промышленность»: Азат Перуашев раскритиковал МСХ

Депутат мажилиса парламента Азат Перуашев во время прямого эфира в программе Народ и Власть, раскритиковал работу МСХ РК, передает OTYRAR.

На вопрос, ожидать ли людям понижения цен на сахар, лидер партии «Ақ жол» пояснил, не смотря на стабилизацию цен, существенного понижения ждать не стоит. По словам мажилисмена, в результате бездеятельности министерства сельского хозяйства «убита» свекольная промышленность, передает OTYRAR.

«Заводы есть сахарные, а сырье все привозят из России. Здесь негативную роль сыграла и ЕАЭС, когда квоты распределялись в Москве, и получилось так, что наши заводы были зависимы. В том числе, все можно было бы восполнить, если бы мы выращивали свою свеклу. Но, нужно понимать что эта культура затратная и водозатратная. При этом минсельхоз не предложил нашим фермерам ничего, что помогло бы им, продолжать работать над этой культурой», — говорит Азат Перуашев.

Азат Перуашев заявил, что кризис с сахаром — это результат многолетней, кривой, недальновидной политики экономического блока правительства.