Ситуация с нашествием саранчи на юге страны стабилизировалась

Ситуация с саранчой стабилизировалась. Об этом рассказали в министерстве сельского хозяйства.

Осталось лишь несколько регионов, где все еще проводится обработка от вредителей. В этом году для борьбы со стадными саранчовыми из республиканского резерва выделили больше 8 миллиардов тенге. По словам специалистов министерства, саранча в этом году не успела нанести урон сельскохозяйственным культурам.

Нашествие саранчи в этом году больше всего затронуло Актюбинскую, Костанайскую и Туркестанскую области. Обработка практически завершена, остались незначительные территории где все еще остались вредители. При этом ущерб сельхозугодьям в этом году саранча нанести не успела.

«Повреждений сельскохозяйственным культурам не отмечено, ущерба нет и не прогнозируется. Если погода позволит убрать урожай то уберется вся площадь, которую ожидают фермеры получить», — говорит Алмат Сулейменов, руководитель управления по защите растений комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК.

Поэтому продовольственной безопасности в стране ничего не угрожает, говорят в минсельхозе. При этом там отмечают, что пестициды на их взгляд самый действенный способ борьбы с саранчой. Но по словам эколога, Тимура Елеусизова, продукты с обработанных химкатами полей поступают на столы казахстанцев, отрава также попадает в почву. Эксперт предлагает бороться с саранчой более экологично.

«Мне нравится африканский опыт, где собирают саранчу днем и ночью, и отвозят на фабрику для переработки, и казахстанцы такое могут делать. Берется обычная сетка и цепляют за два мопеда собирают саранчу. Собирать и использовать в разных препаратах это высокобелковое насекомое», — говорит Тимур Елеусизов, эколог.

При этом по словам специалиста, с каждым годом, из-за изменения климата, ситуация с вредителями будет усугубляться, а набеги насекомых становиться все больше.