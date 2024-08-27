Главный санврач РК подписал постановление по предупреждению распространения оспы обезьян

В целях предупреждения завоза и распространения оспы обезьян среди населения Республики Казахстан, и.о. главного санитарного врача подписал соответствующее постановление.

Во всех медицинских организациях необходимо провести обучение для повышения настороженности медицинских работников организаций здравоохранения, инфекционные стационары поручено подготовить на случай прибытия пациента с подозрением на заболевание оспой обезьян, сбора эпидемиологического анамнеза, изоляции, лечения, медицинского наблюдения за контактными лицами;

готовность инфекционных стационаров на случай завоза больного (лиц с подозрением) оспой обезьян;

предоставление экстренного извещения о каждом случае заболевания человека оспой обезьян и подозрения на заболевание оспой обезьян (как при выявлении случая особо опасной инфекции I группы патогенности),

соблюдение требований биологической безопасности в инфекционных и иных организациях здравоохранения при выявлении, госпитализации и лечении больных (лиц с подозрением) оспой обезьян;

медицинское наблюдение за иностранными студентами (медицинские пункты высших учебных заведений), в том числе граждан Республики Казахстан, прибывших или посетивших в течение последнего 21 дня эндемичные страны по оспе обезьян согласно объявленному списку всемирной организации здравоохранения.

Министерство транспорта должно обеспечить наличие антисептиков для рук, масок и перчаток, дезинфекцию транспорта, контроль рассадки пассажиров строго по посадочным местам, готовность компетентных служб пунктов пропуска к приему заболевших, текущую профилактическую дезинфекцию транспортных средств после каждого рейса.

Министерству внутренних дел Республики Казахстан в случае выявления больного с подозрением на заболевание оспой обезьян обеспечить:

установление постов наблюдений в пунктах пропуска международных аэропортов, международных железнодорожных стыковых станций, морских портов и в международном центре приграничного сотрудничества «Хоргос» через государственную границу Республики Казахстан, совпадающей с таможенной границей Евразийского экономического союза.

Министерству туризма и спорта Республики Казахстан совместно

с объединением юридических лиц «Ассоциация туроператоров Республики Казахстан» обеспечить:

информирование туроператоров об эпидемиологической ситуации

в мире по заболеваемости карантинными и особо опасными инфекциями, в том числе по оспе обезьян, выезжающим гражданам Республики Казахстан за рубеж, в том числе в эндемичные страны;

разработку и распространение рекомендации (памятки, буклеты и др.)

о соблюдении мер профилактики оспы обезьян для выезжающих за рубеж граждан.

Министерству науки и высшего образования Республики Казахстан обеспечить:

профилактические меры по предупреждению завоза и распространения случаев заболевания оспой обезьян в Республику Казахстан среди иностранных студентов высших учебных заведений страны, являющиеся гражданами эндемичных стран;

информирование иностранных студентов, обучающихся в высших учебных заведениях страны, прибывших и (или) посетивших в течение последнего 21 дня эндемичные страны, о соблюдении мер профилактики и предупреждения распространения оспы обезьян, контроль за прибывающими студентами;

местные органы государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы, списками иностранных студентов, прибывших и (или) посетивших в течение последнего 21 дня эндемичные страны.

Местным исполнительным органам областей, городов республиканского значения и столицы:

Обеспечить проведение обучающих тренингов для представителей субъектов торговли, общественного питания, сферы оказания бытовых услуг о соблюдении мер профилактики и предупреждения распространения оспы обезьян, при проведении культурно-массовых мероприятий с участием иностранных граждан, в том числе во время проведения Всемирных игр кочевников.

Настоящее постановление вступает в силу с 28 августа 2024 года.