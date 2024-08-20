На границе Казахстана и в аэропортах усилят меры контроля из-за оспы обезьян

На границе Казахстана и в аэропортах страны усилят меры контроля из-за оспы обезьян.

Особое внимание будут уделять гражданам, прибывающих из стран с неблагополучной ситуацией. В частности инфекция зафиксирована в странах Африки, а именно Гана, Конго, Камерун, Либерия, Нигерия и Центральноафриканская Республика. В данное время фактов заражения оспой обезьян в Казахстане не зарегистрировано. Более того, по словам специалистов, а вероятность вспышки в стране минимальна. Тем не менее Минздрав просит казахстанцев воздержаться от поездки в вышеуказанные страны и соблюдать меры предосторожности:

избегать контакта с больными людьми и дикими животными;

при контакте с животными или их продуктами использовать защитную одежду и перчатки;

регулярно мыть руки и использовать дезинфицирующие средства.

Также премьер-министр страны поручил усилить санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу.

«Ситуация находится под постоянным контролем Министерства здравоохранения. Как видите, повода для беспокойства нет: ни одного случая оспы обезьян в Казахстане не зарегистрировано. Но это не повод для самоуспокоения. Министерству здравоохранения необходимо продолжать контролировать ситуацию и принимать превентивные меры для предотвращения завоза инфекции в страну», — отметил Олжас Бектенов.

К слову, по данным Africa CDC, болезнь унесла жизни более 500 человек. Большинство смертей также пришлось на Демократическую Республику Конго.