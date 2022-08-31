В Туркестанской области археологи нашли древний каменный храм

Возраст каменного храма насчитывает больше двух тысяч лет, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Принадлежит он эпохе Кангюй. По словам специалистов центра археологии Южно-Казахстанского педагогического университета, история этого государства мало изучена. О подобных сооружениях на территории Казахстана ещё не было известно. На объекте оказалась особенная каменная архитектура, а еще сотни артефактов.

Каменный храм нашли вблизи озера Кызылколь в Сузакском районе. Это место славится тем, что здесь находится несколько значимых памятников археологии. Часть обследуют не первый год, но на этот раз археологи были по-настоящему удивлены.

«Во-первых, это единственный объект этого периода в Казахстане. И солярная символика, и солярная архитектура указывают на то, что перед нами Кангюйский храм. И, скорее всего, здесь отправляли культы, связанные с первой монотеической религией – зороастризм», — говорит Александр Подушкин, профессор ЮКГПУ.

Правда о том, что там внутри храма, ещё предстоит выяснить. Пока специалисты открыли только верхние секторы. Говорят, что такая каменная архитектура была не свойственна для территории Южного Казахстана. Огромные валуны для храма сюда несли издалека. Все склоны конусовидного храма усыпаны тысячами фрагментов керамики. Это хумы, хумчи, зернотерки, кувшины.

Здесь, по мнению археологов, их специально разбивали. Уничтожение с целью последующего преумножения. Нашли археологи также древние курильницы, тигель для выплавки золота и серебра. Предположительно, с ним работали жрецы. Сейчас специалисты внимательно изучают знаки и рисунки на находках. Недалеко от каменного храма археологи также открыли два подземных склепа. Оба были разграблены ранее, но ценные для истории вещи остались – 120 артефактов, в основном бусы из камня, кости, стекла, коралла.

«Первая находка – это был бубенчик. Следующая – сразу недалеко, то есть они находились совсем рядом. Дальше было скопление бус, черепная коробка, которая рассыпалась немного. Мы попытались ее воссоздать», — говорит Екатерина Кесман, студентка ЮКГПУ.

Но самым уникальным специалисты считают подвеску в виде фигуры человека. Это амулет, висящий у ребенка на груди.

«Еще уникальнее то, что амулет сохранил часть веревки, на которую он подвязывался. Для наших условий почвенных это просто уникальная вещь, потому что здесь не сохраняется ни дерево, ни волосы, ничего. Она сохранилась за счет того, что частично коррозировалась бронзой», — говорит Александр Подушкин, профессор ЮКГПУ.

В следующем году археологи продолжат раскопки вблизи озера Кызылколь, в том числе изучение найденного каменного храма. Они уверены, это место ещё подарит исторические сенсации.