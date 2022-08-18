Великая Отечественная война. Личная история семьи

С каждым годом все дальше и дальше Великая Отечественная война. Ярким подтверждением тому сей факт: в Шымкенте осталось меньше десятка ее участников, сколько из них доживет до 78-й годовщины Победы, никто не ведает…

Память о той войне потихоньку растворяется во времени, становится слабее и абстрактнее. Да, есть центральные архивы, документальная кинохроника, мемуары полководцев, задокументированные свидетельства очевидцев – участников сражений. Есть потрясающие художественные фильмы, книги, песни о Великой Отечественной. Все это стало нашей общей историей.

Поговорим сегодня о личном. Почувствовать масштаб испытаний, глубину всей трагедии тех лет можно и с помощью семейных архивов. Это реальный шанс сохранить для молодых поколений память о той военной поре.

Идеальный семейный архив о Великой Отечественной войне – это сохранившиеся письма, присланные родными с фронта, назад им – с тыла, фотографии той поры, боевые награды, газетные публикации, если такие были и сохранились, записанные в блокнот или тетради рассказы родственников, переживших войну. А еще какие-то сохранившиеся вещи военной поры: фляжка, ложка, пилотка, кисет, быть может, трофейные часы…

Звонок друга

Недавно в редакцию позвонил наш давний друг Кайрат Бураханов. Наше знакомство берет начало с 9 мая 2015 года – это был день 70-летнего юбилея Победы. Мы тогда собрались в парке Абая на построение «Бессмертного полка». До начала шествия оставалось немного времени, мы разговорились. Оказалось, что сын участника Великой Отечественной войны Кайрат Бураханов встал в ряды «Бессмертного полка» с портретом своего отца Нысанбая. Рядом с ним в тот день была и его супруга Карлыга, которая принесла портрет своего отца – артиллериста Абу Турсынханова.

На этот раз Кайрат агай поделился своей радостью: его семья нашла сведения о пропавшем без вести на фронте ближайшем родственнике. Теперь семья знает, где лежат его останки. Более того, оказалось, что отыскавшийся родич – настоящий Герой. Выяснились обстоятельства его гибели. Как принято писать в таких случаях: «Он отдал свою жизнь за нас с вами, за то, чтобы мы жили в мире». Это действительно так.

Их семейный архив о Великой Отечественной войне пополнился ценными сведениями. Есть смысл познакомить и вас с воинами этой семьи и тем, кто и как вел поиски без вести пропавшего солдата. Начнем по порядку.

Политработник Нысанбай

В Красную Армию отец Кайрата Бураханова – Нысанбай – был призван уже в зрелом возрасте – в 40 лет. Он был отлично образован по тем временам. После окончания командирских курсов Нысанбая Бураханова назначили комиссаром отдельного батальона связи 101-й стрелковой бригады Калининского фронта. Воевал отчаянно, бесстрашно. К сожалению, рассказов отца сам Кайрат не помнит: когда он ушел из жизни, а было это в 1956 году, ему исполнилось всего шесть лет.

Ратный путь отца Кайрат изучил вдоль и поперек по записям в отцовском военном билете, по рассказам друзей отца, с которыми тот успел поделиться впечатлениями о военной поре.

Больше всего Кайрата потрясла такая история. Лето 1944 года, шли бои за освобождение Украины. Стояла жара, уставших бойцов мучила жажда. Когда отряд Нысанбая дошел до одного из освобожденных хуторов, солдаты кинулись к колодцу. А когда откинули крышку, то увидели, что он доверху забит телами обнаженных убитых детей… Бойцы были потрясены настолько, что, забыв об усталости, кинулись догонять отступавших фашистов, чтобы сразу же, немедля, отомстить за их невиданную бесчеловечность…

Вернулся с войны Нысанбай в звании майора. Работал в институте, обучал студентов премудростям аграрной науки. Страна начала осваивать целинные земли – ей требовались хорошие земледельцы. Умер Нысанбай Бураханов в 1956 году, был похоронен в Чимкенте на кладбище по улице Толстого.

Артиллерист Абу

Будущий тесть Кайрата Бураханова – Абу Турсынханович Турсынханов – родился 7 мая 1925 года в селе Колтоган Арысского района Южно-Казахстанской области. 12 декабря 1942 года был призван в ряды Красной Армии. То есть ему не исполнилось и 18-ти лет. Он участвовал в боях под городом Сумы в составе 611-го артиллерийского полка. 20 октября 1943 года при переправе через Днепр был тяжело ранен и шесть месяцев находился на лечении в госпитале. После тяжкого ранения его комиссовали, он стал инвалидом второй группы. Вернулся на родину, где с 1944 года работал секретарем, председателем сельсовета, инструктором исполкома райсовета, заместителем председателя колхоза «Новый мир».

В 1958-1985 годах работал учителем, заведующим учебной частью, интернатом средней школы им. М. Ломоносова, председателем исполкома Караспанского сельсовета. Работал председателем совета ветеранов сельского округа, сельским бием на общественных началах.

Абу Турсынханов награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги» и еще 10 медалями.

4 июня 2004 года решением VII сессии районного маслихата третьего созыва ему было присвоено звание «Почетный гражданин Ордабасинского района».

Абу Турсынханов и его супруга Гульжан Асановна воспитали 9 сыновей и дочерей, 28 внуков и 48 правнуков. Абу Турсынханова не стало 4 ноября 2012 года…

Поиск вела внучка Героя

А теперь предоставим слово дочери Кайрата агая – Жанне Кайратовне Нысанбай, педагогу-психологу ГКУ школы №11 села Арна города Кунаева: «Когда мы учились в школе, в нашем селе проживало немало ветеранов Великой Отечественной войны. На 9 Мая в школе мы встречались с ними, беседовали, знакомились с их фронтовыми биографиями. Среди них был мой дед по материнской линии Турсынханов Абу Турсынханович.

Позже я узнала, что у моего деда был старший брат Шахан, который погиб на войне. Однако о нем сведений не было. Оказывается, мой дед Абу еще в 1943 году, после того как прекратилась переписка, сделал запрос, но должного ответа не получил. Я решила поискать в интернете сведения о деде Шахане.

Мне повезло. В архиве ЦАМО (Центральный архив Министерства обороны РФ в городе Подольске) я обнаружила такие сведения, которые в буквальном смысле потрясли меня. Такой подвиг экипажа под руководством лейтенанта Боротынского, ведомого моим дедом, старшиной, водителем-механиком Турсынхановым Шаханом Турсынхановичем, могли совершить только настоящие герои, беззаветно преданные Родине, любящие ее больше собственной жизни.

Мной овладела гордость, глубокое уважение моим дедом и его товарищами. Я убедилась, что благодаря таким героям была одержана победа над фашистской Германией во Второй мировой войне. Думаю, что Министерство образования и вообще руководство страны должны уделять особое внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи. И воспитывать на героических примерах соотечественников». И теперь, спустя без малого 80 лет, у нас есть относительно полная биография Шахана Турсынханова.

Шахан Турсынханов

Шахан Турсынханович Турсынханов родился в 1921 году в селе Комсомол Арысского района Южно-Казахстанской области. После окончания семилетней школы в селе Мамаевка в 1941 году его призвали в ряды Красной Армии. Когда началась война, Шахан в качестве механика-водителя Т-34 воевал на Украинском фронте. Потомок самого Чингисхана на войне сражался храбро, виртуозно водил свой танк Т-34.

Вот описание последнего сражения танкиста Шахана: «Экипаж Т-34 младшего лейтенанта Боротынского из населенного пункта УДЧ рвался в город Золочев, где на станции сосредоточились вражеские силы: эшелон, техника, обозы, орудия. Подход к городу был заминирован немцами. Механик-водитель Шахан Турсынханов мастерски обходил вражеские препоны.

Этот бой, о котором позже писали фронтовые газеты, произошел в ночь с 5 на 6 августа 1943 года. Несмотря на ночь, Шахан на высокой скорости одним из первых ворвался в город Золочев и стал давить колесную технику и обозы. Экипаж стрелял из пулемета. Было уничтожено 120 единиц колесной техники, два обоза со 150 повозками и 50 фашистов. Это была настоящая бойня!

В эту ночь были выведены из строя 700 транспортных машин, 280 повозок, 320 мотоциклов, 4 орудия с тягачами, 450 солдат и офицеров, два вагона уходящего состава. Фашисты понесли огромные потери. Танк Шахана Т-34 был подбит. Но, несмотря на это, экипаж в составе четырех героев под командованием младшего лейтенанта Боротынского стал в упор расстреливать наседавших на них фашистов из пулемета и автоматов. Командир был тяжело ранен, наводчик убит. Шахан вместе с товарищем отстреливались до последнего патрона. Экипаж танка Т-34 геройски погиб. Подмога подоспела слишком поздно…

Шахан Турсынханович Турсынханов был награжден орденом Отечественной войны І степени посмертно. Он был похоронен в братской могиле вблизи города Золочев Львовской области.

Слово – правнучке Героя

«Когда моя тетя Жанна Кайратовна сбросила на ватсап данные о прадеде по материнской линии Шахане Турсынханове, я была в полном шоке. Мне сейчас 19 лет, я студентка. Когда прадед с товарищами совершили этот беспримерный подвиг, и он геройски погиб с соратниками на поле сражения, ему было всего 22 года. То есть он был старше меня всего на три года! Я задалась вопросом: сможет ли современная молодежь, в том числе и я, совершить сегодня такое?! Что для этого надо? Какими качествами должен обладать человек, чтобы ради своей Отчизны, ради мира и спокойствия народа, отцов и матерей пожертвовать своей жизнью?

Я – будущий педагог, понимаю, что с детства, так сказать, с колыбели мы должны с уважением относиться к родному языку, истории Казахстана, обычаям, нравам и традициям дедов, которые шлифовались на протяжении многих веков. И только данное в таком порядке воспитание молодежи утвердит в их душах ответственность, порядочность, искренность и другие качества, необходимые для формирования настоящего патриота, готового встать на защиту Родины, отстоять честь – как свою, так и других», — говорит Балнур Шайзанда, студентка 3-го курса факультета филологии ЮКГПУ.

Вместо послесловия

Вот так собирают, хранят, изучают геройское прошлое ближайших предков в семье Кайрата агая. Здесь о них вспоминают с благодарностью. Их любят, они остаются частью семьи. Здесь не дают прерваться преемственности поколений. Каждый факт из биографий воинов – важная страница семейной истории. А в вашей семье есть такой архив?

Фарида ШАРАФУТДИНОВА