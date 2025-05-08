Память надежнее всего

Я обращаюсь к молодежи с предложением. Пусть они поинтересуются у родителей или дедушек-бабушек о прадедах, которые пережили Великую Отечественную войну.

История сначала познается, а затем осознается через историю своей семьи, семей двоюродных и троюродных братьев и сестер.

В условиях отсутствия военно-патриотической работы с детьми подростки и молодежь только так смогут узнать и понять историю своей страны.

Вот у моего отца, который в 16 лет стал кормильцем и пошел работать на завод, было два старших брата. Их призвали в армию где-то в середине войны. Один пошел служить и после войны вернулся живым и здоровым, что было редкостью. Но все-таки было. А другой – дезертировал, был пойман после войны и осужден.

А мои родители каждый в отдельности «тянул» свою семью, работая на заводе с 15-летнего возраста. Они заменили своим младшим братьям и сестренкам отца и мать. Мои родители – это дети войны. Они очень рано повзрослели.

Я помню с детских лет 9 Мая. И всегда буду помнить слезы радости моей мамы в этот день. Мои родители познакомились на заводе в годы Великой Отечественной войны.

Помните, в самом конце фильма «Тегеран-43» главный герой говорит, что остается память… Простая человеческая память, которая передается от поколения к поколению. Она надежнее всего. Главное, чтобы эта связь не прерывалась.

Когда эта цепочка памяти прерывается, случается то, что мы с печалью наблюдаем в современной истории братской Украины…

Марат Тулебаев