Юные шымкентцы стали бронзовыми чемпионами мира

Абдуварисова Умида, Мауланов Сарвар и Толеген Нурдаулет вернулись с победой с ЧМ по пожарно-спасательному спорту, где представляли сборную Казахстана.

С 16 по 22 августа 2022 года в городе Брест Республики Беларусь прошел XI чемпионат Мира среди юношей, юниоров и VII чемпионат Мира среди девушек, юниорок по пожарно-спасательному спорту.

В чемпионате приняли участие сборные команды Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Беларусь, Беларусь-2, Словацкой Республики и Индии.

Этапы соревнований были следующими — преодоление стометровой полосы препятствий, эстафета 4х400 и боевое развертывание, подъем по штурмовой лестнице.

В составе национальной сборной команды Республики Казахстан выступали спортсмены из города Шымкента Абдуварисова Умида, Мауланов Сарвар и Толеген Нурдаулет.

По результатам упорной борьбы Мауланов Сарвар занял 3 место, а Толеген Нудаулет 4 место в преодолении 100 полосы с препятствиями. По боевому развертыванию команда девочек, юниорок заняла 3-е место, свой вклад в победу внесла и шымкентская спортсменка Абдуварисова Умида в составе команды.

Главный итог для сборных юношей и юниорок из Казахстана — бронзовые призеры Чемпионата Мира.