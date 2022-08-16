Юный лжеполицейский задержан в Шымкенте

19-летний парень при полном параде прогуливался по проспекту Республики, передает OTYRAR.

Подозрительного юношу в служебной форме заметили настоящие полицейские. При себе он имел поддельное удостоверение участкового инспектора Управления полиции Аль-Фарабийского района. А форму, как оказалось, приобрел в одном из магазинов города.

Данный факт зарегистрировали по статье 390 УК РК (Самовольное присвоение звания представителя власти или должностного лица, занимающего ответственную государственную должность).

Нарушителя задержали. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Установлено, что задержанный является 19-летним жителем Туркестанской области.