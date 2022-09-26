Безнаказанный вандализм или самые яркие факты вандализма в Шымкенте

Восемь месяцев без вандализма?

Вандализм смело можно назвать одной из бед современного общества. Несмотря на то, что технологии 21 века ушли далеко вперед, и человечество развивается практически молниеносно, есть те, кто своим поведением откатывает это самое развитие далеко назад.

Давайте вспомним самые яркие акты вандализма в нашем городе.

В мае 2016 года в Шымкенте появилась первая яркая фотозона с надписью города. Фраза «Я люблю тебя Шымкент» была установлена перед городской гостиницей. Инсталляция не продержалась и год, ее разбили, а виновные не были пойманы и наказаны. К слову, хозяева малой формы решили взять траты по восстановлению МАФа на себя.

В этом же году произошла более шокирующая история, был разрисован и сломан мемориал, установленный в память о сотрудниках свинцового завода ушедших в годы войны на фронт. Как тогда рассказали близкие погибших, на мемориальных плитах были высечены 113 фамилий. Всего же на фронт на защиту родины ушло около 400 сотрудников завода.

«Время уходит, а культура так и не вернулась?».

В прошлом году возле ресторана «Арал», была разбита статуя старичка, который нес огромную палочку шашлыка. Дедушка символизировал вкусную кухню, которую можно отведать в Шымкенте, но вандалам явно был не мил.

К слову не любят вандалы и антивандальные остановки. По каленому стеклу стукнули с такой силой, что лист покрылся мелкой крошкой. Затем разбитое стекло упало на асфальт и его смели в урну уборщики.

Очень часто от вандалов страдают парки, не стал исключением и парк Металлургов, в нем некогда стояли солнечные батареи, чтобы учащиеся и просто гуляющие по парку люди могли зарядить телефон, но увы из разрисовали, а затем и вовсе сломали.

«А как же камеры?», — спросите вы. Действительно в городе установлено немало камер видеонаблюдения, которые день и ночь своим оком следят за порядком. Однако по сей день вандалы не были пойманы. В Департаменте полиции города отметили, что восемь месяцев у нас в городе все очень культурно.

Вандализм, то есть осквернение зданий, иных сооружений, памятников истории и культуры, природных объектов, охраняемых государством, надписями или рисунками, или иными действиями, оскорбляющими общественную нравственность, а равно умышленная порча имущества на транспорте или в иных общественных местах – наказываются штрафом в размере до 160 МРП либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.

«За 8 месяцев 2022 года согласно сведению Управления по правовой статистике и специальным учетам г. Шымкента фактов вандализма не зарегистрировано», — разъяснили в пресс-службе.

Хотя буквально на днях двое парней все же понесли наказание за порчу светодиодной ленты на площади Арбат. Привлечь к ответственности хулиганов удалось благодаря распространившейся в социальных сетях видеозаписи. На кадрах видно, как один парень поднимает другого на руки, тот кто повыше цепляется за светящуюся ленту и вырывает ее. Парни были не одни, видео сопровождается одобрительным смехом друзей и девушек.

Как сообщили в полиции, двух злоумышленников наказали штрафом в размере 5 МРП по статье 434 Мелкое хулиганство.

В целом, вандализм и мелкое хулиганство — правонарушения тесно переплетенные между собой. Разница небольшая. Мелкое хулиганство — это тоже уничтожение, повреждение чужого имущества, посягательство на общественный порядок, сюда относится и явное неуважение к обществу — нецензурная брань и оскорбительное приставание к гражданам.

В любом случае разбираться в деталях предстоит полицейским, а нам остается лишь беречь родной город от недоброжелателей, прививать культуру и подавать правильный пример подрастающему поколению.

Алиса Бойко