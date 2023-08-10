«Сын прокурора» извинился за дебош в цветочном магазине Шымкента

Резонансный инцидент произошел в цветочном магазине по улице Рыскулова. Трое мужчин напали на сотрудника. Директор цветочного магазина утверждает: злоумышленники были в нетрезвом состоянии и нецензурно выражались. После угроз физической расправой они вынесли из магазина большой букет цветов.

Видео с участниками инцидента опубликовали в инстаграм-аккаунте цветочного магазина. На камерах видеонаблюдения видно, как группа мужчин навеселе вошла в лавку. Следом один из них схватил инструмент со стола и стал угрожать флористу. От незаконных действий его отговорили друзья. Позже, один из дебоширов справил малую нужду на крыльцо магазина, пишет директор цветочного магазина.

Узнать подробности инцидента у самого директора магазина журналистам не удалось. Руководства на момент съемки не оказалось на месте. Тем не менее, подробности дела хозяйка магазина освещает в соцсетях. Женщина обратилась с заявлением в полицию, после чего ей начали поступать звонки с угрозами и требованием удалить видео. В сети также появилась информация, что один из дебоширов является сыном прокурора.

В департаменте полиции в свою очередь сообщили, что в цветочном было два факта правонарушения, мол нападали на флориста разные люди. Первый скандал в магазине произошел 8 мая, второй 8 августа. Полицейские также утверждают, что директор цветочного никакого заявления не писала, якобы правоохранители выявили все в ходе мониторинга социальных сетей. Тем не менее, в полиции завели дело по административной статье «мелкое хулиганство». Одного из дебоширов постановлением суда арестовали на 7 суток. О судьбе остальных участников полицейские умалчивают.

«В одном случае, как на видео изображено, что мужчина в белой футболке берет со стола ножницы и направляется в сторону продавца цветов. Данный факт произошел 8 августа. Заявления не поступало, правонарушение было выявлено в ходе мониторинга социальных сетей. Полицейские установили хулигана и доставили в Туранское РУП. Им оказался уроженец Туркестанской области, гражданин К., 1990 г.р. Проживает в Шымкенте. Его отец, 1952 г.р. Пенсионер. Проживает в Байдибекском районе.

На втором видео изображен уже другой гражданин. А именно, гражданин Б. 1989 г.р. Отца нет, мать пенсионерка. Мужчина, 8 мая текущего года, оскорбив флориста, забрал из магазина букет цветов. На пульт 102 Туранского РУП поступил вызов о скандале. На место прибыли участковые инспектора. Однако, владелец магазина, местный житель, в ходе разбирательства объяснил, что претензий ни к кому не имеет и отказался от заявления», — рассказали в пресс-служба ДП г. Шымкента.

Чуть позже мужчина, который угрожал расправой ножницами, официально извинился перед общественностью. По словам мужчины, он никакого отношения к прокуратуре не имеет.

«Я Калменов Жасулан Еркинович, 8 августа 2023 года, примерно в 3 часа ночи покупал цветы в магазине Романтик. Я был пьяным и признаю, что нецензурно выражался. Прошу прощения перед всей общественностью. Я не сын прокурора, родственники также не являются сотрудниками прокуратуры. Отец скончался 32 года назад, а мама пенсионерка», — сказал Жасулан Калменов.

К слову, скандал прокомментировали и в прокуратуре Шымкента. В надзорном органе также сообщили, что ни один из участников инцидента какого-либо отношения к органам прокуратуры не имеет, в родственных связях с сотрудниками прокуратуры не состоит.