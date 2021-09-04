В Шымкенте орудуют вандалы.

В третьем мегаполисе страны неизвестные разбили несколько информационных стендов. Их установили в прошлом году, когда Шымкенту присвоили звание культурной столицы СНГ. В этом году несколько из них разбили. Каждая стоит чуть больше 300 тысяч тенге.

Один из покореженных стендов установлен перед городским вокзалом. На нем можно найти карту города и расположение ближайших достопримечательностей. Кто разбил информационный стенд неизвестно. Трещины и вмятины на нем такие, словно били стенд чем то явно тяжелым. Еще один информационный стенд расположился возле Парка независимости. В нем и вовсе зияет дыра — табличка вандалы покорежили так, что коммунальщики решили и вовсе его убрать и оставить лишь каркас. По словам специалистов управления туризма Шымкента, таких стендов, которые пострадали от рук вандалов, в Шымкенте пять. Разбили их в этом году.

«Обычно ломают маленькие дети. Пишем заявление, уже написали. Пока ищут», — говорит Нуртас Байларов, начальник отдела информационно-туристского центра «Visit Shymkent».

В прошлом году Шымкенту присвоили звание Культурной столицы СНГ. В городе готовились принять толпы туристов и отметить это звание с размахом. Вот только карантин внес свои коррективы. Да и называться Культурной столицей, уверены сами шымкентцы, городу еще рано.

-Чего не хватает Шымкенту, чтобы соответствовать званию культурной столицы?

— Жителям? Ну, культуры немного не хватает.

-Прежде чем давать звание Культурной столицы нашему городу, нам предстоит большая работа. Потому что видишь некультурных людей, которые плюются, матерятся, буквально, ходишь по городу с подругами, машины сигналят, свистят.