День первого президента больше не будет госпраздником

Лишить день первого президента статуса государственного праздника и выходного дня предложили депутаты Мажилиса.

Законопроектом предлагается определить статус Дня первого президента по аналогии с такими праздниками как День государственных символов, День благодарности.

Таким образом, 1 декабря останется датой, «обладающей высоким общественно-значимым потенциалом», но отдыхать в этот день казахстанцы не будут.

Также предлагается в закон «О праздниках в Республике Казахстан» внести следующие поправки:

определить 25 октября национальным праздником – День Республики;

установить 16 декабря Днём Независимости как государственный праздник.