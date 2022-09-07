День первого президента больше не будет госпраздником

Лишить день первого президента статуса государственного праздника и выходного дня предложили депутаты Мажилиса.
Законопроектом предлагается определить статус Дня первого президента по аналогии с такими праздниками как День государственных символов, День благодарности.
Таким образом, 1 декабря останется датой, «обладающей высоким общественно-значимым потенциалом», но отдыхать в этот день казахстанцы не будут.
Также предлагается в закон «О праздниках в Республике Казахстан» внести следующие поправки:
определить 25 октября национальным праздником – День Республики;
установить 16 декабря Днём Независимости как государственный праздник.