День узбекской культуры с размахом отметили в Шымкенте

Мимо площадки Ассамблеи народа Казахстана невозможно пройти. В Шымкенте отмечают День культуры узбекского этноса.

В импровизированном зрительном зале под открытым небом аншлаг. Среди гостей – дипломаты, музыканты, учителя, врачи. На праздник пришёл даже великий завоеватель Амир Тимур.

Гостям демонстрируют экспозицию узбекской культуры: традиционную кухню, костюмы, живопись, музыкальные инструменты и литературу.

Здесь организовали театральную сценку, на время актеры стали Абаем Кунанбаевым и Алишером Навои.



В числе почетных гостей известный врач – невропатолог Рахимджан Юнусов. Уже 60т лет он помогает пациентам. Даже в свои 84 года Рахимджан Хашимович консультирует и назначает лечение.

«Мы очень рады, что живем в этой стране, где торжествует мир и благополучие народа. Среди представлений понравилось, вот показали доску, где висит Зиямат Хусанов – герой Советского Союза», — говорит доктор.

Зиямат Хусанов действительно герой с незавидной судьбой. В 1941 году его призвали на войну. Во время одного из сражений, Зиямат Хусанов попал в плен к фашистам и был направлен в концентрационный лагерь под Харьковым. Родственникам же героя, за время войны 2 раза пришёл самый страшный документ Великой Отечественной Войны – похоронное письмо.

Герой советского Союза смог сбежать из плена и вернуться на родину после окончания войны, но и там его встретили трудности. Зиямат Хусанов был арестован по доносу одного из сослуживцев – героя войны подозревали в измене родины. После долгого трёхлетнего разбирательства, Зиямат Хусанов был амнистирован, и в 1948 году вернулся в родной Сайрам, где до конца жизни работал учителем математики в средней школе имени Калинина.

В 1986 году, Герой Советского Союза, обладатель ордена Ленина и медали «Красная звезда» умер и был похоронен в родном селе. Интересный факт – Зиямат Хусанов родился 9 мая 1921-го года, день в день, ровно за 24 года до Великой победы.

«Это его вещи были, да. Экспонаты разные. Вот это – благодарные письма и вещи, ордены и медали. Вот это оригинальные медали. Вот это письмо, черное письмо, что его считали умершим, потом считали живым, потом его нашли, он был в плену», — поясняет экскурсовод.

Подобные стенды с элементами узбекской культуры подготовили школы, в которой преподают узбекский язык. На выставку из столицы приехал и эксперт Национального Курултая при президенте Республики Казахстан Шерзод Пулатов. Председатель узбекского этнокультурного центра Астаны говорит: делегации из Узбекистана остались в восторге от уровня развития узбекской культуры в Казахстане.

Шерзод Пулатов, председатель узбекского этнокультурного центра г. Астаны:

«Сегодня на мероприятие приехала большая делегация из Узбекистана, для того чтобы принять участие. В основе всего лежит сохранение мира и согласия у нас в Казахстане, и демонстрация гостям из Узбекистана, как узбеки Казахстана здесь живут и развиваются».

В этом году отмечается знаменательная дата — 30-летие установления дипломатических связей между Казахстаном и Узбекистаном. За годы независимого развития отношения между нашими странами развивались в духе взаимного уважения, доверия и взаимовыгодного партнерства.