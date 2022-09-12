Качественное электричество получили окраины Шымкента

В населенном пункте Солтустик саяжай завершен проект по обеспечению жителей светом.

Будут поэтапно подключены почти 6 тысяч абонентов. До этого горожане пользовались частным трансформатором и жаловались на перебои электроэнергии, особенно в непогоду.

Семья Сержана Алимханова теперь вечерами собирается у экрана телевизора, чтобы посмотреть любимые фильмы и телепередачи.

«Когда я только начал строить дом, мы временно провели электричество от соседей. Но постоянно были перебои, особенно когда ветер. Переживали, что сгорит бытовая техника. Электричество зависело от погоды. Напряжение еще слабое было«, — говорит Сержан Алимханов, житель г. Шымкента.

До этого горожане пользовались частными услугами, которые постоянно вызывали нарекания. Иногда света не было по несколько дней. Теперь в микрорайоне проложили 145 километров линий электропередачи, установили новые электрические столбы, трансформаторы.

«Со стороны государства все работы по обеспечению качественной электроэнергией завершены. Сейчас мы принимаем работу. Электрические сети уже подключены ко всем жилым домам в микрорайоне. Поставили счетчики. В настоящее время мы предоставляем дополнительных специалистов подрядчику, чтобы всех успели подключить до первого октября», — говорит Мурат Айтенов, аким г. Шымкента.

В этом году долгожданное электричество, по данным акимата, получат жители и других населенных пунктов на окраинах мегаполиса. Это микрорайоны Достык, Туран, Нуртас, Сауле, Жанаталап. Появится около 22 тысяч новых абонентов. И уже в 2023-м город полностью будет обеспечен качественным светом.