Какие объекты Токаев поручил построить в Шымкенте

Президент поручил построить родильный дом, отвечающий международным стандартам, современный театр оперы и балета и Дворец школьников в Шымкенте, передает OTYRAR.

Сегодня в ходе рабочего визита Президент, отметил, что в Шымкенте в нынешнем году, провозглашенном «Годом детей», возводятся Дворец студентов и Детский творческий центр. В городе помимо строящегося Дворца школьников, построят еще один.

«Учитывая демографический рост, поручаю акимату к 2025 году построить еще один Дворец школьников. В течение 5 лет в Шымкенте планируется построить 101 школу. К этому важному делу активно подключаются представители бизнеса. За последние два года в городе открылось 50 частных школ. Предприниматели региона вносят большой вклад в развитие системы образования. В предстоящем году акимат должен полностью решить проблему трехсменных школ», – сказал Глава государства

Касым-Жомарт Токаев отметил нехватку культурных центров и поручил построить новый театр оперы и балеты.

«В настоящее время в городе ощущается нехватка культурных центров для проведения масштабных мероприятий. По моему поручению начато строительство Конгресс-холла на 2000 мест, он будет сдан в следующем году. В городе есть Театр оперы и балета, однако он располагается в помещении, не отвечающем необходимым требованиям. Поэтому поручаю Правительству построить в Шымкенте новое здание Театра оперы и балета», – сказал Президент.

Говоря о ситуации в здравоохранении, Глава государства указал на то, что Шымкенту нужен родильный дом, отвечающий современным стандартам. В связи с этим перед Правительством и акиматом поставлена задача ускорить строительство роддома.