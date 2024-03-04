«Было три ребенка, а теперь шесть». Три батыра появились на свет в Шымкенте

В Шымкенте на свет появилась очередная тройня, такой новостью поделились в акимате Шымкента.

Посмотреть на тройное счастье поспешила и наша съемочная группа. Родильное отделение было оцеплено ростовыми куклами, украшенными авто (каждому младенцу выделили авто. прим. автора).

Как оказалось, у семейной пары уже есть трое детей, теперь добавились еще троя. Папа в шоке, был не многословен, только рассказал, что в роду были только двойни, а вот тройня подарок от Всевышнего. Встречали новорождённых, как принято в Шымкенте, с музыкой и шашу.

«Для меня было шоком, когда я узнал, что будет тройня. Безумно рад, переживал за супругу. Всем желаю много детей! Спасибо всем, кто пришел и рад за наше счастье. Я безумно счастлив», — говорит Равшанбек Давлатов папа тройни.

С начала года обзавелись уже три семьи в Шымкенте. По словам врачей, эти роды были преждевременные, поэтому малышей, вес каждого из которых был чуть больше килограмма, пришлось выхаживать около месяца в стенах больницы. Малышам уже дали имена — Муса, Муслим и Атамбай.