«Мне достался регион почти готовый»: Дархан Сатыбалды

Дархан Сатыбалды аким Туркестанской области дал интервью журналистам издания Otyrar.kz

Глава региона ответил на несколько вопросов касательно доверия Главы Государства и дальнейшей работы в регионе.

Журналист: — Вам Президент доверил большой регион, ответственность большая. Вы готовы?

— Да, наш Президент предложил мою кандидатуру. Раз доверили, нужно оправдать. Я готов работать честно. Нужно понимать, что есть уже выработанные программы развития региона по всем отраслям.

— Вы встретились с жителями Созакского и Байдибекских районов, какие главные проблемы выделили для себя?

— Все знают, что сейчас идет новый формат встречи с населением, это чтобы мы были ближе к населению. Главное нам нужно понимать, что нужно нашим жителям, так как мир меняется и нам нужно быстро реагировать и решать вопросы. Нужно понимать, что с жителями регулярно уже встречались и многие вопросы уже решаются, сегодня озвучили 15 вопросов, половина уже на стадии решения. Стоит отметить, что мне передали регион уже почти готовый. Раньше тут даже дорог не было, работа проделана колоссальная. Есть проблемы, мы для себя выделили коммунальные — их много. Будем решать.

— Вы чувствуете доверие населения?

— Да, чувствую. Наш регион один из самых крупных, многие области спрашивают, мол, почему этой области дают больше бюджета, а посмотрите какая у нас демография. Внимание Глава Государства уделяет пристальное и ведет тотальный контроль. В свою очередь, я постараюсь все оправдать.

— Регион будет жить за счет дотации только?

— Наш регион сейчас подсел на бюджет, такого не должно быть. Мы должны развивать бизнес, в свою очередь, они должны платить налоги, а мы должны дальше развиваться. Нужно помогать бизнесу.

К слову, Дархан Сатыбалды был назначен акимом Туркестанской области 31 августа 2022 года.