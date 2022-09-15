Несовершеннолетние проститутки выдавали себя за нянечек в Туркестане и Шымкенте

Накануне в Шымкенте полицейские накрыли притон с несовершеннолетними проститутками. Стали известны подробности уголовного дела.

В настоящее время известно, что сексуальный трафик в Шымкенте, Туркестане и Таразе наладили три сестры, сообщает OTYRAR. В этом им помогала целая команда сотрудников — вербовщики, администраторы, операторы-кассиры, каждый из них выполнял свою функцию.

«Вербовщики» занимались поиском «живого товара», чаще всего их находили в социальных сетях, как установлено, из городов Караганда, Семей, Атырау, Шымкент, Тараз, Кызылорда и Туркестанской области.

Девушкам оплачивали билеты, проживание. Затем угрозами и шантажом принуждали к употреблению синтетических наркотиков и оказанию сексуальных услуг.

«Администраторы» и «операторы-кассиры» – следили за дисциплиной проституток, вели учет и кассу, принимали «клиентов».

Девушек держали на съемных квартирах, иногда возили в гостиницы и сауны, сопровождая их лично. Как выяснилось, проститутки, в том числе несовершеннолетние, говорили родителям, что подрабатывают няньками.

Для спокойствия родителей, организаторы даже ездили знакомиться с родными подопечной, выдавая себя за семью, которой необходима помощь по уходу за детьми.

Всего, известно что, что жертвами сексуального трафика стали 14 девушек от 17 до 25 лет, в том числе 6 несовершеннолетних. На них организаторы по предварительным данным заработали 150 млн тенге.

Полицейские задержали 11 человек, причастных к этому делу. Все они сейчас находятся в следственном изоляторе. Расследование продолжается.

По данному факту возбуждено 18 уголовных дел, из них: 2 факта по статье 262 части 1, 2 УК (Создание и участие в ОПГ), 5 – по статье 128 УК (Торговля людьми), 5 – по статье 134 части 3 УК (Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией), 2 – по статье 308 УК (Вовлечение в занятие проституцией), 3 – по статье 309 УК (Притоносодержание и сводничество) и 1 факт – по статье 297 УК РК (Приобретение, хранение, перевозка наркотических средств).