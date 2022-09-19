Новая школа в Туркестанской области покрылась трещинами

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Анастасия Новикова
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Новая школа в селе Ондирис Туркестанской области находится в аварийном состоянии. Стены учебного заведения на 200 мест разрушаются. Школьники поселка вынуждены ездить в другую школу.

Это видео снято жителями села Ондирис. Стены новой школы испещрены огромными трещинами. По словам жителей села, в плачевном состоянии находится все здание учебного заведения. А между тем, школу сдали в эксплуатацию в декабре прошлого года. Ее подарили сельчанам к 30-летию независимости страны. Ленту на открытии перерезал аким района. Но с тех пор в здании не провели ни одного урока, говорят местные жители. Школа в аварийном состоянии.

«Стены начали трескаться. Я зашла внутрь и увидела что под ними просто нет фундамента. Там что то есть, но в основном это обычный грунт», — говорит Маржан Байымбетова, жительница села Ондирис.

С тех пор как школу официально сдали в эксплуатацию стены трескались несколько раз. По словам местных жителей, их заштукатурили, но проблему это не решило.

А между тем объект принимало областное управление строительства. Правда, как неизвестно.

«Получено не одно, а три заключения эксперта. Теперь ведется дальнейшая работа. Недочеты будут исправлены», — говорит Ерлан Байкубеков, главный специалист отдела строительства Казыгуртского района.

«Ранее при прохождении акта приемки была признана аварийная ситуация. Но у нас есть заключение эксперта, что здание пригодно к эксплуатации». В рамках этого сейчас регулируются соответствующие документы«, — говорит Асан Усинбаев, руководитель отдела развития человеческого потенциала Казыгуртского района.

Но увидев своими глазами трещины, руководитель отдела отметила, что все же необходимо провести повторную экспертизу.

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