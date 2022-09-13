Огромными трещинами покрылась школа в Туркестанской области

В Туркестанской области 500 детей пошли учиться в школу, которую признали опасной. Здание, построенное 13 лет назад, уже трещит по швам, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

По словам учителей, дыры стали таких размеров, что через них можно рассматривать соседние кабинеты. Тревогу сегодня бьют директор учебного заведения и родители. Они просят как можно скорее сделать ремонт в школе, ведь находиться там стало небезопасно. В школе №49 Сайрамского района повсюду отмечены «опасные зоны», которые детям рекомендовано обходить. Здание учебного заведения испещрено многочисленными трещинами.

Трещины «украсили» актовый и спортивный залы, кабинеты, столовую. Часть здания признали опасной, но не аварийной. Хотя размеры этих дыр педагогов уже пугают. Помещения, где опасно находиться, решили закрыть. Новые трещины на стенах здания, по словам директора, появляются каждую неделю. Где-то они в ширину до 5 сантиметров. Комиссия рекомендовала капитальный ремонт, денег на который пока нет.

«В 2022 году в апреле экспертная комиссия признала этот блок школы опасным. Необходим капитальный ремонт. Отдел образования сделал проектно-сметную документацию за 4 млн 800 тысяч тенге, но оказалось, что на ремонт надо 675 млн тенге. Школу эту построили за 375 млн тенге. На ремонт нужно в два раза больше», — говорит Мадина Кошекбай, директор СШ №49 Сайрамского района.

Еще одна проблема – некачественное отопление. Зимой учителя и ученики вынуждены мерзнуть.

«Трамбовку даже не сделали, поэтому здание даёт осадку. Уже четыре года рушится. Не хотим, чтобы дети здесь учились. Еще проблема с котлом. Вообще к зиме школа не готова», — говорит Адилбек Алтаев, житель Сайрамского района.

В районном отделе развития человеческого потенциала говорят, что предлагали родителям перевести детей в другую школу, где безопаснее. Правда, находится она в соседнем селе и до нее 7 километров. Жители отказались.

«В 2020 году была разработана сметная документация на 675 млн тенге. Это капитальный ремонт. Но до сих пор не выделились средства, бюджет не позволяет. В следующем году эти 675 млн тенге планируется выделить в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі»», — говорит Нурлан Бактыбаев, гл. бухгалтер районного отдела развития человеческого потенциала.

13 лет назад учебное заведение построили в рамках госпрограммы «100 школ, 100 больниц». Компания, которая выиграла тендер, возводила и другие школы в Сайрамском районе. Однако чиновники уверяют, что только этот объект оказался проблемным.