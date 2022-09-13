Около 10 тонн винограда планируют собрать в Карабулаке

В крестьянском хозяйстве «Мамуржан» в селе Карабулак Сайрамского района идет сбор винограда. Здесь планируют собрать около 10 тонн урожая.

К сезонной работе председатель привлек семью и еще пятеро земляков. Собранный виноград декхане раскладывают по коробкам.

Мадикарим Курбанов, председатель крестьянского хозяйства «Мамуржан» Сайрамского района:

«Погода в этом году была хорошая и с поливной водой не было проблем. Начали сбор винограда, планируем собрать 10 тонн. Сейчас мы выполняем заказ из села Темирлан Отырарского района. Продаем килограмм винограда по 150 тенге. С поля забирают. Сорт Тайфи, очень сладкий».

Помимо винограда, растут полсотни персиковых деревьев и 10 яблонь. Посадить больше на 70 сотках земли не получится при всем желании. Предпочтение винограду отдано из-за его неприхотливости — сорт Тайфи не требует частого полива и дает первый урожай уже через год-два.

Мадикарим Курбанов, председатель крестьянского хозяйства «Мамуржан» Сайрамского района:

«С 2003 года занимаюсь виноградарством. Виноград нельзя часто поливать, хорошего урожая в этом случае ждать не стоит, он будет водянистым. Каждая культура требует ухода, знать нужно когда удобрять, когда начинать обрезку ненужных веток и листьев».

Большая часть населения Карабулакского сельского округа в Сайрамском районе занимается земледелием. Есть хозяйства, занимающиеся тепличным хозяйством и животноводством на своих приусадебных участках.

Камилжан Абдилахатов, аким Карабулакского сельского округа Сайрамского района:

«В Карабулакском сельском округе проживает 55 тысяч человек. Пахотных земель в округе — 10 тысяч 500 гектаров. В этом году проблему с поливной водой решили. Поэтому дехкане, по сравнению с прошлым годом, планируют собрать хороший урожай. У нас немало фермерских хозяйств, есть и плодовые сады. На 50-ти гектарах вырастили яблоневый сад».

Молодой аким был избран путём прямых выборов в конце прошлого года. Он — уроженец села Карабулак, поэтому и взялся за работу с умом. В приоритете — помочь землякам решить вопрос с выдачей субсидий, поливной водой, приобретением удобрений мелким хозяйствам.