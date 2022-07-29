80% сельхозтехники в Казахстане изношено!

Уборочный сезон для казахстанских фермеров — настоящая головная боль. В этом году он под угрозой срыва. 80% сельскохозяйственной техники – тракторов и комбайнов — сильно изношены, они постоянно ломаются, ремонт занимает время.

Серик Султанов больше четверти века возглавляет крестьянское хозяйство. На своих гектарах выращивает клевер и пшеницу. Для работы в поле, еще в 90-е приобрел два трактора МТЗ 80 и Т25. Но свое они уже отслужили, говорит фермер, один трактор на ходу 26 лет, второй — 30. Из-за сильной изношенности стальные помощники часто ломаются, зачастую не в самый подходящий момент.

«В поле оставались сколько раз, потом приходилось домой везти, а потом ремонт опять. Лизинг говорят не менее 50 гектаров должны иметь, такой возможности у нас нет, от силы только 5-6 гектаров», — говорит Серик Султанов, глава крестьянского хозяйства.

Фермер давно мечтает обновить сельхозтехнику, говорит, с новыми тракторами можно расширить свои угодья. Новая бы, говорит крестьянин, не требовала такого частого ремонта. Но пока приходится работать с тем что есть.

Всего в Казахстане насчитывается 148 тысяч тракторов и 38 тысяч комбайнов. 80% из них — изношены. Ежегодно фермеры обновляют всего 3-4% сельхозтехники, тогда как по нормативам необходимо обновлять 10% в год. Специалисты говорят, у крестьян просто нет оборотного капитала, и чаще всего низкая платежеспособность.

Ассоциация фермеров страны направили письмо президенту с просьбой решить проблему и предложили свои условия.

«Без первоначального взноса, под 3% годовых и на 7 лет, такую программу кредитования сельхозтехники, на эти цели мы просили 50 миллиардов тенге. Многие говорят что 3% мало. Но почему мы на автомобили по которым нет первой необходимости, даем 4%, почему мы тут не можем внедрить 3%», — говорит Акпар Мауленов, исполнительный директор Ассоциации фермеров Казахстана.

Даже под 3% годовых переплата будет немалая. Ведь техника с прошлого года подорожала в 2 раза! Если трактор год назад стоил 46 миллионов тенге, то в этом их продают по 80-90 миллионов. Купить комбайн простому фермеру вообще неподъемно, его стоимость на рынке 150-200 миллионов.

Президент страны на расширенном заседании правительства, пол месяца назад поручил внедрить льготное кредитование за счет средств оператора РОП. Но пока программа только на стадии обсуждения.

«На площадке Министерства проведены ряд совещаний. В настоящее время, Министерством совместно с заинтересованными государственными органами прорабатывается условия программы», заявляют в пресс-службе МИИР РК.

Новая техника фермерам необходима как можно скорее. На кону — продовольственная безопасность страны. Новые тракторы и комбайны обеспечат качественный сбор урожая. Крестьяне надеются что программу льготного кредитования успеют запустить к уборочному сезону, он начнется в августе.