Погоня за накуренным мотоциклистом в Шымкенте попала на видео

Инцидент произошел накануне. На видео попала погоня полицейских Шымкента за мотоциклистом.

В ходе ОПМ «Мототранспорт» сотрудники Полка патрульной полиции попросили остановиться вызвавший подозрение мотоцикл для проверки. Вместо этого мотоциклист нажал на педаль газа и попытался скрыться.

Происходящее запечатлели камеры видеонаблюдения. Судя по видео, погоня была продолжительной, мотоциклист умело скрывался от полиции, его путь пролегал по второстепенным улочкам и главной дорожной развязке на Кунаева. Погоня закончилась в тупике на одной из маленьких улочек города.

При проверке у 42-летнего мужчины были найдены наркотики. Сам он был в состоянии наркотического опьянения.

Подозреваемый доставлен в Аль-Фарабийское РУП. Зарегистрировано дело в Едином реестре досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 УК РК (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

Также в отношении водителя за управление мототранспортом без государственного регистрационного знака составлен протокол по части 2 статьи 590 КоАП РК (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств), а за невыполнение законного требования сотрудников полиции по ст. 613 КоАП РК (Невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел), транспортное средство водворено на штрафстоянку.