Пусть ничего не пропадет

Что ж, сентябрь в разгаре.

К этому времени у большинства хозяек уже закрыты банки с красивыми помидорами и огурчиками, сварено варенье, заморожены ягоды. Но в наших садах и огородах по-прежнему остается много фруктов и овощей. Ветки ломятся от яблок и слив, наливаются молочной зрелостью помидоры, пора второй молодости настает для пряных трав. И это самое лучшее время для заготовки домашних приправ и соусов.

Тем более что плоды для них подходят любые, не нужно выискивать самые идеальные и дорогие. Берите буквально то, что лежит под ногами. Если у вас остались маленькие баночки, не пригодившиеся для маринадов, заполните их вкусными соусами.

Соус из темных слив

Даже самые вкусные и красивые сливы сегодня можно купить по 100-150 тенге за кило. Давно на наших базарах не было такого выбора. А ведь сезон слив еще будет длиться минимум месяц.

Все слышали о традиционном грузинском соусе ткемали. В идеале его делают из кислых слив особого сорта или алычи. Но приготовить вкуснейший соус к мясу (особенно к шашлыку) можно из любых слив. В зависимости от сорта он получается кислее или слаще, темнее или ярче.

Для приготовления сливового соуса к мясу нам понадобятся:

сливы темные – 2 кг;

зелень – 100-150 г (кинза, петрушка, укроп, базилик, мята);

приправа хмели-сунели – 1 ч. л.;

чеснок – 1 большая головка;

перец красный жгучий (по желанию), сахар и соль – по вкусу.

Сливы надо промыть и мелко порезать. Сложить в кастрюлю с толстым дном и варить на небольшом огне, снимая образующуюся при кипении пену. Если сливы суховатые, то в начале варки можно добавить полстакана воды.

Зелень, чеснок и перец моем и измельчаем. Через минут 20-25 после закипания добавляем пряную массу к сливам. Приправляем сливовый соус чайной ложкой хмели-сунели.

Что касается соли и сахара, здесь все зависит от вашего вкуса и от того, насколько кислые сливы. В процессе варки понемногу добавляйте соль и сахар, пробуйте.

Дальше варим соус еще минут 10-15, пока он не станет достаточно густым и однородным. Заполняем им стерильные баночки или бутылки и закупориваем крышками.

Соус из красных слив

В общем-то, готовить такой соус можно из темных плодов, главное, чтобы они были с кислинкой. Но из красных слив он получается особенно красивым. Такой соус готовится быстро, его несложно «соорудить» прямо к обеду. Если же речь идет о заготовке на зиму, то данное в рецепте количество ингредиентов можно пропорционально увеличить.

Для приготовления соуса из красных слив нам понадобятся:

сливы без косточки – 700 г;

перец болгарский – 2 шт.;

перец острый – 0,5 шт.;

лук репчатый – 1 шт.;

помидоры – 2 шт.;

чеснок – 4 зубчика;

кориандр молотый – 0,5 ч. л.;

тимьян – 1 ч. л.;

соль – 1 ст. л.;

сахар – 2 ст. л.

Сливы и все овощи вымыть и произвольно порезать на куски. Все пропустить через мясорубку. Массу поставить на медленный огонь и варить 10 минут с момента закипания, не забывая помешивать. Затем добавить соль, сахар, тимьян и кориандр, варить еще 10 минут.

За пару минут до окончания варки выдавить чеснок, хорошо размешать. Горячий соус разлить в стерильные банки, крышки плотно закрутить (или закатать ключом), перевернуть и укутать для дальнейшей стерилизации до полного остывания. Хранить заготовку можно при комнатной температуре.

Аджика с яблоками

Простая, но очень вкусная и ароматная приправа к мясу, рыбе, картофелю и макаронам.

Для ее приготовления нам нужно взять:

помидоры – 2 кг;

перец болгарский – 1 кг;

яблоки (с кислинкой) – 500 г;

морковь – 500 г;

чеснок – 200 г;

перец красный и черный – по вкусу;

масло подсолнечное – 1 стакан;

соль – по вкусу.

Всe ингредиенты перекрутите на мясорубке (яблоки очистите от кожицы), добавьте соль, перец, подсолнечное масло и варите 2,5 часа, периодически помешивать. После этого разложите аджику в стерильные банки и закройте крышками.

Аджика из зеленых помидоров

Совсем скоро начнется массовый сбор зеленых помидоров. Учтите, что их можно не только солить и мариновать. Из самых невзрачных плодов, которые останутся на осенних грядках, приготовьте вкуснейшую аджику. Зимой ее можно добавлять в овощные блюда для усиления вкуса, подавать с различными гарнирами и мясными блюдами, в конце концов просто намазать на хлеб и съесть бутерброд.

Для приготовления аджики нам понадобятся:

зеленые помидоры – 850 г;

лук репчатый – 1 шт.;

перец болгарский – 2 шт.;

перец острый – 0,5-1 шт.;

яблоки – 2 шт.;

чеснок – 1 головка;

масло подсолнечное – 120 мл;

сахар – 2 ст. л. с горкой;

соль – 1 ст. л. с горкой;

базилик сухой – 1 ч. л.;

уксус 9% – 50 мл.

У зеленых помидоров нужно удалить плодоножку и нарезать их ломтиками. Очистить от семян болгарский перец, из яблок удалить сердцевину, очистить чеснок и репчатый лук. Горький перец можно оставить с семечками, если любите поострее. Все овощи и яблоки перекрутить в мясорубке.

Налить в кастрюлю подсолнечное масло, выложить овощную массу, добавить сахар, соль и уксус, перемешать. Поставить массу на небольшой огонь и варить 30 минут с момента закипания. Затем добавить в аджику сухой базилик, перемешать и варить еще 5 минут.

Горячую аджику из зеленых помидоров разложить по сухим стерильным банкам, закатать или закрутить прокипяченными крышками, перевернуть и укутать до остывания. Хранится аджика при комнатной температуре.

Зеленая аджика без варки

Не совсем традиционная аджика из зеленого перца станет отличной приправой для мясных блюд. Готовится быстро, перец подойдет как раз тот, который скоро будут распродавать за копейки – лишь бы не пропал. Такая приправа должна храниться в холодильнике, так как все овощи используются в сыром виде.

Для приготовления аджики из зеленого перца и чеснока нам понадобятся:

перец болгарский зеленый – 500 г;

перец острый зеленый – 1 шт.;

чеснок – 50 г;

сахар – 3 ст. л.;

соль – 0,5 ст. л.;

уксус яблочный – 2-3 ст. л.

Болгарский перец нужно разрезать пополам и удалить семена. С острым перцем поступайте на свое усмотрение: семена можно также удалить, а можно и оставить, тогда аджика будет более жгучей. Измельчить овощи в комбайне с насадкой «металлический нож» или в мясорубке с крупной решеткой. Добавить сахар, соль и уксус, перемешать.

Если в процессе измельчения в комбайне появилась пена, оставьте аджику отстояться в течение двух часов, пена осядет. Затем добавьте сахар, соль и уксус, перемешайте. Перелейте аджику в сухую банку, закрутите крышку и уберите на хранение в холодильник на самую холодную полку. Кстати, как дома приготовить полезный яблочный уксус, тоже расскажем.

Яблочный уксус

Яблочный укус не только добавка в маринады и салатные заправки, он еще очень полезный продукт, который используется во многих рецептах здоровья. Приготовить уксус в домашних условиях несложно. Нужны зрелые сладкие яблоки – чем они слаще, тем быстрее пройдет брожение, а вкус готового уксуса будет более насыщенным. Помимо этого, понадобится мед или сахар: с добавлением натурального меда уксус будет полезнее, но и сахар нисколько его не испортит.

Рецептов приготовления яблочного уксуса много, есть очень мудреные, но есть и совсем простые. Вот такой несложный рецепт мы сегодня и дадим.

Возьмите 1 кг яблок, 50 г сахара, 1,5 л воды. Яблоки хорошо помойте, мелко нарежьте и положите в кастрюлю. Добавьте сахар: если яблоки кислые, сахара добавьте больше. Залейте яблоки горячей водой (70оС) и поставьте кастрюлю в теплое место.

Ежедневно перемешивайте массу хотя бы дважды. Через две недели перебродившую яблочную массу процедите сначала через дуршлаг, затем профильтруйте еще через марлю. Получившуюся жидкость перелейте в большую емкость и снова поставьте в теплое место для дальнейшего брожения на две недели. Перелейте уксус в бутылки, не взбалтывая емкость и сохранив на дне осадок, плотно закупорьте их и храните в темном месте при комнатной температуре.

Яблочный уксус спокойно хранится 2-3 года. Причем чем он старше, тем крепче, насыщеннее по вкусу и ароматнее.

Яна Котт