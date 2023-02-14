Праздничный стол: рецепт блинов на Масленницу

И снова Масленица на пороге! А значит, скоро весна. Всю следующую неделю славяне будут печь блины и угощать родню, друзей и соседей.
Это, казалось бы, простое угощение на самом деле может быть очень вкусным. Не зря наш народ так любит блины: тоненькие кружевные, толстые дрожжевые, с начинкой и без. Так что готовим сковородки и – вперед!
Приметы и обычаи
Славяне празднуют Масленицу семь дней. От души веселятся и наедаются впрок: ведь впереди долгий Великий пост. Каждый день масленицы имеет свои особенности.
Понедельник – «Встреча». В этот день следовало печь блины и первый блин не есть самим, а отдать бедному человеку, который должен поминать усопших.
Вторник – «Заигрыши». Было принято звать родственников на блины. А еще в этот день устраивали смотрины, первое знакомство жениха и невесты.
Скоромная среда – «Лакомка». В этот день зять заходил к теще на блины. Да не один, а с друзьями и
родственниками.
Широкий четверг – «Разгуляй». Все домашние работы-заботы прекращались. Народ шел на площадь веселиться, где и угощался блинами и прочими лакомствами.
Пятница – «Тещины вечерки». Теперь уже теща шла к зятю на блины. Прихватить с собой подружек тоже не возбранялось.
Суббота – «Золовкины посиделки». Невестки приглашали в гости сестер мужа, устраивая этакий женский междусобойчик.
Прощеное воскресенье – «Проводы Масленицы». В этот день принято было просить прощение друг у друга, поминать усопших. Общее веселье заканчивалось сожжением чучела Масленицы. Пепел от него потом развеивали по полю для хорошего урожая.
Приметы и поверья
В народе с Масленицей связано множество примет и поверий. На Масленицу холодно, морозно и дождливо – весной будет хорошая погода.
Резко ударили морозы в масленичную неделю – лето будет без засухи.
Много сосулек – примета богатого урожая.
Дождливая погода на Масленицу – грибы хорошо уродятся.
Блины отлично получаются – к процветанию и благополучию, плохо – к неприятностям и трудностям.
Первый испеченный девушкой блин без труда перевернулся – она вскоре выйдет замуж; приклеился к сковородке – сидеть ей в девках еще как минимум три года;
имеет рваные края – повод сомневаться в женихе;
имеет ровные края – жених будет хорошим мужем; румяный – к здоровью, белый – к болезни; тонкий – к легкой жизни.
Испечь много блинов – к богатству и хорошему урожаю, мало – к неурожаю.
Если теща угостит зятя блинами в середине масленичной недели – весь год они не будут ссориться.
Если есть блины в четверг, а горох – в среду, то весь год деньги не переведутся.
Блины на масленичной неделе нужно есть целиком либо рвать руками, а если использовать столовые приборы, то это может привлечь неудачу.
Чем больше блинов человек съест на Масленицу, тем счастливее он будет.
Кто на угощения поскупится – за год разорится.
Если человек на Масленицу простит, то в свою жизнь сможет новое впустить.
Плохо провести праздник, не повеселиться от души – весь год пройдет в тоске и грусти.
Сжигание чучела – примета избавления в жизни от всего плохого и ненужного.
Если не пожалеть и выкинуть старые вещи в праздничную неделю, то в этом году будут обновки.
Свадьба в этот период – хорошая примета.
Секреты блинного теста
Рецептов блинов множество. Но все же есть несколько универсальных правил удачных блинчиков, которые бывалая хозяйка передавала молодой и неопытной. Звучало это примерно так.
Чтобы тесто легче замешивалось, а на блинах были дырочки, бери продукты комнатной температуры.
Если делаешь блины на молоке или кефире, то выбирай среднюю жирность. При высокой – продукт получится толстым и неэластичным.
Тесто должно быть жидким, похожим на питьевой йогурт. Если блины рвутся, добавь 1-2 столовые ложки муки.
Не добавляй слишком много сахара, иначе будут пригорать по краям, их тяжело будет переворачивать.
Яйца нужно взбивать отдельно с сахаром и солью до образования пены, затем вливать жидкость (примерно 2/3). Потом уже добавлять муку, разбавлять тесто оставшейся водой или молоком.
Можно добавить дрожжи или газированную воду, тогда продукт получится пористым и ажурным.
Чтобы блинчик получился тонким, нужно хорошо разогреть чугунную сковороду с маслом, влить тесто на середину, быстро прокрутить посуду вокруг своей оси.
Можно добавить масло прямо в тесто, тогда не придется каждый раз смазывать сковороду.
Рецепты блинов и начинок
Классические блины на молоке
Приготовленные по этому простому рецепту блины получаются очень нежными и мягкими.
Ингредиенты:
* 3 яйца;
* 2 столовые ложки сахара;
* 1/4 чайной ложки соли;
* 500 мл молока;
* 220-240 г муки;
* 1/4 чайной ложки соды;
* 2-3 столовые ложки растительного масла + для смазывания.
Взбейте венчиком яйца с сахаром и солью. Влейте примерно 100 мл теплого молока и взбейте еще раз. Всыпьте просеянную муку и соду, тщательно перемешайте.
Постепенно влейте оставшееся теплое молоко, перемешивая тесто до однородной консистенции. Добавьте масло, взбейте и дайте тесту настояться 10-15 минут.
Смажьте сковороду небольшим количеством масла и хорошенько разогрейте. Теперь можно лить тесто на сковороду и печь блины. Смазывать сковороду нужно только перед приготовлением первого блина.
Ажурные блины на дрожжах
Дрожжевые блины будут немного толще обычных. Многие любят их как раз за их пышность и узорчатость.
Ингредиенты:
* 30 г прессованных дрожжей;
* 3 столовые ложки сахара;
* 1 литр молока;
* 3 яйца;
* 1 чайная ложка соли;
* 600 г муки;
* 200 г сливочного масла.
Раскрошите дрожжи, добавьте 1 ложку сахара и залейте небольшим количеством теплого молока. Тщательно перемешайте и оставьте настаиваться, пока готовите другие ингредиенты.
В большой емкости взбейте венчиком яйца, соль и оставшийся сахар. Влейте все теплое молоко и взбейте. Добавьте дрожжевую смесь и еще раз перемешайте.
Постепенно всыпьте муку, перемешивая тесто до однородного состояния. Влейте в него половину растопленного масла. Накройте емкость полотенцем и уберите в теплое место на 40-50 минут. За это время тесто нужно перемешать пару раз.
Хорошенько разогрейте часть оставшегося масла на сковороде. Налейте на нее тесто и обжаривайте блины на среднем огне до румяности с обеих сторон. Теста берите немного больше, чем на обычные блины. Сковороду нужно смазывать перед приготовлением каждого блина.
Заварные блины на молоке и воде
Такие блинчики выйдут тонкими, нежными и немного ажурными.
Ингредиенты:
* 480 г муки;
* 1 чайная ложка соли;
* 2 столовые ложки сахара;
* 500 мл молока;
* 3 яйца;
* 1 столовая ложка растительного масла + для смазывания;
* 620 мл горячей воды.
Добавьте в просеянную муку соль, сахар, молоко и перемешайте. Введите яйца и тщательно взбейте венчиком до однородности. Влейте масло и перемешайте. Затем добавьте горячую воду и еще раз тщательно взбейте массу венчиком. Дайте тесту настояться примерно 30 минут.
Смажьте сковороду небольшим количеством масла и хорошенько разогрейте. Выливайте тонкий слой теста и готовьте на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.
Смазывать сковороду можно только перед приготовлением первого блина.
Заварные блины на сгущенном молоке и воде
Выпечка на сгущенке будет сладкой, ароматной и красивой.
Ингредиенты:
* 370 г сгущенного молока;
* 2 яйца;
* щепотка соли;
* 650 мл воды;
* 300-320 г муки;
* 2 столовые ложки растительного масла + для смазывания.
Венчиком взбейте сгущенное молоко, яйца и соль. В банку из-под сгущенки влейте горячую воду и добавьте к смеси. Вам понадобится две баночки воды – это примерно 650 мл. Всыпьте муку и тщательно перемешайте до однородной консистенции. Добавьте в тесто масло и оставьте на 15 минут.
Раскалите сковороду, смазанную небольшим количеством масла. Выложите немного теста так, чтобы оно покрыло дно сковороды. Обжаривайте на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон. Смазывать сковороду перед каждым новым блином необязательно.
Блинчики с начинкой
Блины хороши и сами по себе. Но многие любят фаршировать их всяческими начинками. Сладкие блины начиняют творогом, фруктами, ягодами; несладкие – мясом, овощами, грибами.
Вот несколько удачных сочетаний для блинных начинок.
Из грибов: мелко нарезанные грибы, обжаренные с луком + специи, зелень.
Из фарша: фарш, обжаренный с луком и томатной пастой (примерное соотношение 500 г фарша,
1 ст. л. томатной пасты, 2 луковицы, специи).
Из печени: тушеную или вареную печенку пропустить через мясорубку, добавить обжаренную тертую морковь и сливочное масло, специи.
Из копченой курицы: копченая грудка + вареные яйца, банка кукурузы, майонез, соль, перец.
Из мяса и капусты: вареное мясо, свежая капуста, лук, морковь. Мясо пропустите через мясорубку, а капусту потушите с луком и морковью на растительном масле.
Из мяса с фасолью: смешанный фарш, банка фасоли в томатном соусе, лук – потушите фарш с луком, добавьте фасоль вместе с соусом.
Из крабовых палочек и кукурузы: крабовые палочки или крабовое мясо, вареные яйца, банка кукурузы, луковица, майонез – а попросту готовим крабовый салат и заворачиваем в блинчики.
Из рыбных консервов: рыбные консервы в масле или собственном соку, вареные яйца, лук, майонез – рыбу и яйца разомните вилкой, лук нарежьте очень мелкими кубиками, смешайте все с майонезом.
Из соленой сельди: филе сельди, вареные яйца, луковицу – все измельчите, перемешайте с майонезом.
Из сельди с овощами: филе сельди, вареные свекла, картофель, яйца, луковица, майонез – вариант сельди под шубой, только все ингредиенты измельчаются и смешиваются.
Из брынзы с чесноком: брынза, зелень, чеснок, зеленый лук – измельчите зелень и чеснок и разотрите с брынзой.
Яна КОТТ