Праздничный стол: рецепт блинов на Масленницу

Это, казалось бы, простое угощение на самом деле может быть очень вкусным. Не зря наш народ так любит блины: тоненькие кружевные, толстые дрожжевые, с начинкой и без. Так что готовим сковородки и – вперед!

Приметы и обычаи

Прощеное воскресенье – «Проводы Масленицы». В этот день принято было просить прощение друг у друга, поминать усопших. Общее веселье заканчивалось сожжением чучела Масленицы. Пепел от него потом развеивали по полю для хорошего урожая.

Пятница – «Тещины вечерки». Теперь уже теща шла к зятю на блины. Прихватить с собой подружек тоже не возбранялось.

Широкий четверг – «Разгуляй». Все домашние работы-заботы прекращались. Народ шел на площадь веселиться, где и угощался блинами и прочими лакомствами.

Скоромная среда – «Лакомка». В этот день зять заходил к теще на блины. Да не один, а с друзьями и

Вторник – «Заигрыши». Было принято звать родственников на блины. А еще в этот день устраивали смотрины, первое знакомство жениха и невесты.

Понедельник – «Встреча». В этот день следовало печь блины и первый блин не есть самим, а отдать бедному человеку, который должен поминать усопших.

Славяне празднуют Масленицу семь дней. От души веселятся и наедаются впрок: ведь впереди долгий Великий пост. Каждый день масленицы имеет свои особенности.

Приметы и поверья

В народе с Масленицей связано множество примет и поверий. На Масленицу холодно, морозно и дождливо – весной будет хорошая погода.

Резко ударили морозы в масленичную неделю – лето будет без засухи.

Много сосулек – примета богатого урожая.

Дождливая погода на Масленицу – грибы хорошо уродятся.

Блины отлично получаются – к процветанию и благополучию, плохо – к неприятностям и трудностям.

Первый испеченный девушкой блин без труда перевернулся – она вскоре выйдет замуж; приклеился к сковородке – сидеть ей в девках еще как минимум три года;

имеет рваные края – повод сомневаться в женихе;

имеет ровные края – жених будет хорошим мужем; румяный – к здоровью, белый – к болезни; тонкий – к легкой жизни.

Испечь много блинов – к богатству и хорошему урожаю, мало – к неурожаю.

Если теща угостит зятя блинами в середине масленичной недели – весь год они не будут ссориться.

Если есть блины в четверг, а горох – в среду, то весь год деньги не переведутся.

Блины на масленичной неделе нужно есть целиком либо рвать руками, а если использовать столовые приборы, то это может привлечь неудачу.

Чем больше блинов человек съест на Масленицу, тем счастливее он будет.

Кто на угощения поскупится – за год разорится.

Если человек на Масленицу простит, то в свою жизнь сможет новое впустить.

Плохо провести праздник, не повеселиться от души – весь год пройдет в тоске и грусти.

Сжигание чучела – примета избавления в жизни от всего плохого и ненужного.

Если не пожалеть и выкинуть старые вещи в праздничную неделю, то в этом году будут обновки.

Свадьба в этот период – хорошая примета.

Секреты блинного теста

Рецептов блинов множество. Но все же есть несколько универсальных правил удачных блинчиков, которые бывалая хозяйка передавала молодой и неопытной. Звучало это примерно так.

Чтобы тесто легче замешивалось, а на блинах были дырочки, бери продукты комнатной температуры.

Если делаешь блины на молоке или кефире, то выбирай среднюю жирность. При высокой – продукт получится толстым и неэластичным.

Тесто должно быть жидким, похожим на питьевой йогурт. Если блины рвутся, добавь 1-2 столовые ложки муки.

Не добавляй слишком много сахара, иначе будут пригорать по краям, их тяжело будет переворачивать.

Яйца нужно взбивать отдельно с сахаром и солью до образования пены, затем вливать жидкость (примерно 2/3). Потом уже добавлять муку, разбавлять тесто оставшейся водой или молоком.

Можно добавить дрожжи или газированную воду, тогда продукт получится пористым и ажурным.

Чтобы блинчик получился тонким, нужно хорошо разогреть чугунную сковороду с маслом, влить тесто на середину, быстро прокрутить посуду вокруг своей оси.

Можно добавить масло прямо в тесто, тогда не придется каждый раз смазывать сковороду.

Рецепты блинов и начинок

Классические блины на молоке

Приготовленные по этому простому рецепту блины получаются очень нежными и мягкими.

Ингредиенты:

* 3 яйца;

* 2 столовые ложки сахара;

* 1/4 чайной ложки соли;

* 500 мл молока;

* 220-240 г муки;

* 1/4 чайной ложки соды;

* 2-3 столовые ложки растительного масла + для смазывания.

Взбейте венчиком яйца с сахаром и солью. Влейте примерно 100 мл теплого молока и взбейте еще раз. Всыпьте просеянную муку и соду, тщательно перемешайте.

Постепенно влейте оставшееся теплое молоко, перемешивая тесто до однородной консистенции. Добавьте масло, взбейте и дайте тесту настояться 10-15 минут.

Смажьте сковороду небольшим количеством масла и хорошенько разогрейте. Теперь можно лить тесто на сковороду и печь блины. Смазывать сковороду нужно только перед приготовлением первого блина.

Ажурные блины на дрожжах

Дрожжевые блины будут немного толще обычных. Многие любят их как раз за их пышность и узорчатость.

Ингредиенты:

* 30 г прессованных дрожжей;

* 3 столовые ложки сахара;

* 1 литр молока;

* 3 яйца;

* 1 чайная ложка соли;

* 600 г муки;

* 200 г сливочного масла.

Раскрошите дрожжи, добавьте 1 ложку сахара и залейте небольшим количеством теплого молока. Тщательно перемешайте и оставьте настаиваться, пока готовите другие ингредиенты.

В большой емкости взбейте венчиком яйца, соль и оставшийся сахар. Влейте все теплое молоко и взбейте. Добавьте дрожжевую смесь и еще раз перемешайте.

Постепенно всыпьте муку, перемешивая тесто до однородного состояния. Влейте в него половину растопленного масла. Накройте емкость полотенцем и уберите в теплое место на 40-50 минут. За это время тесто нужно перемешать пару раз.

Хорошенько разогрейте часть оставшегося масла на сковороде. Налейте на нее тесто и обжаривайте блины на среднем огне до румяности с обеих сторон. Теста берите немного больше, чем на обычные блины. Сковороду нужно смазывать перед приготовлением каждого блина.

Заварные блины на молоке и воде

Такие блинчики выйдут тонкими, нежными и немного ажурными.

Ингредиенты:

* 480 г муки;

* 1 чайная ложка соли;

* 2 столовые ложки сахара;

* 500 мл молока;

* 3 яйца;

* 1 столовая ложка растительного масла + для смазывания;

* 620 мл горячей воды.

Добавьте в просеянную муку соль, сахар, молоко и перемешайте. Введите яйца и тщательно взбейте венчиком до однородности. Влейте масло и перемешайте. Затем добавьте горячую воду и еще раз тщательно взбейте массу венчиком. Дайте тесту настояться примерно 30 минут.

Смажьте сковороду небольшим количеством масла и хорошенько разогрейте. Выливайте тонкий слой теста и готовьте на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.

Смазывать сковороду можно только перед приготовлением первого блина.

Заварные блины на сгущенном молоке и воде

Выпечка на сгущенке будет сладкой, ароматной и красивой.

Ингредиенты:

* 370 г сгущенного молока;

* 2 яйца;

* щепотка соли;

* 650 мл воды;

* 300-320 г муки;

* 2 столовые ложки растительного масла + для смазывания.

Венчиком взбейте сгущенное молоко, яйца и соль. В банку из-под сгущенки влейте горячую воду и добавьте к смеси. Вам понадобится две баночки воды – это примерно 650 мл. Всыпьте муку и тщательно перемешайте до однородной консистенции. Добавьте в тесто масло и оставьте на 15 минут.

Раскалите сковороду, смазанную небольшим количеством масла. Выложите немного теста так, чтобы оно покрыло дно сковороды. Обжаривайте на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон. Смазывать сковороду перед каждым новым блином необязательно.