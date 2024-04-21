Азбука вкуса: соусы и заправки для блюд

Самое простое блюдо можно превратить в кулинарный шедевр всего одним трюком – подать его с изысканным соусом. Сегодня научимся смешивать правильные салатные заправки, поговорим, для чего нужны разные уксусы, и узнаем важные ингредиенты самых знаменитых соусов. В общем, приобщимся к азам первоклассной кулинарии.

Не просто соленый

А вы знаете, что слово «салат» происходит от латинского слова «salata», то есть «соленое»? Самые первые простые салаты так и готовились: все овощи нарезались кусочками и заправлялись солью. Со временем вкусы у людей становились все более требовательными, и кулинары стали изобретать всяческие необычные заправки для своих блюд.

Сегодня мы видим результат. Самые безвкусные зеленые листья, простые корнеплоды и немудреные овощи можно превратить во вкуснейший салат, если правильно их заправить.

Вот несколько универсальных заправок для любых салатов, которые хорошо сочетаются с зеленью, овощами, мясом и рыбой. Так что не бойтесь экспериментировать и добавлять их к любимым салатам. Кулинары говорят, что в идеальном соусе для салата должны сочетаться четыре вкуса: соленый, сладкий, горький и кислый. С этой точки зрения наши заправки – настоящая находка.

Медово-горчичная заправка для салата

Ингредиенты:

* 120 мл столового уксуса;

* 240 г майонеза;

* 1 чайная ложка столовой горчицы;

* 1 чайная ложка сахара;

* 1 чайная ложка измельченного репчатого лука;

* 170 г меда;

* 1 чайная ложка измельченной петрушки;

* 1/4 чайной ложки соли;

* 1/4 чайной ложки молотого черного перца;

* 120 мл растительного масла.

Смешайте уксус, майонез и горчицу. Добавьте сахар, лук, мед, петрушку, соль и перец. Постоянно помешивая, тонкой струйкой влейте масло. Перемешайте до однородной консистенции. Эта заправка может храниться в холодильнике пару недель.

Итальянская заправка для салата

Ингредиенты:

* 2 зубчика чеснока;

* 240 мл воды;

* 60 мл лимонного сока;

* 60 мл красного винного уксуса;

* 1 чайная ложка сахара;

* 3/4 чайной ложки соли;

* 3/4 чайной ложки паприки;

* 3/4 чайной ложки сушеного орегано;

* 1/2 столовой ложки измельченного репчатого лука;

* 1/2 чайной ложки горчичного порошка;

* 1/2 чайной ложки сушеного тимьяна;

* 180 мл оливкового масла.

Разрежьте зубчики чеснока пополам. Измельчите все ингредиенты, кроме оливкового масла, в блендере до состояния пюре. Затем, взбивая, постепенно вливайте масло. Хранить заправку в холодильнике можно несколько недель.

Заправка с бальзамическим уксусом

Ингредиенты:

* 120 мл оливкового масла;

* 120 мл бальзамического уксуса;

* 2 чайные ложки дижонской горчицы;

* 1 измельченный зубчик чеснока;

* 1 столовая ложка меда;

* 1 чайная ложка соли;

* 1/4 чайной ложки молотого черного перца.

Смешайте все ингредиенты в емкости с плотно закрывающейся крышкой. Хорошо встряхните и поместите в холодильник как минимум на полчаса. Перед употреблением еще раз встряхните. Готовая заправка может храниться в холодильнике пару недель.

Что такое дипы

Дип – это вид густого соуса, в который макают закуски: мясные, рыбные, из картофеля, овощей и т.п. Один из самых распространенных дипов тартар – холодный соус, который обычно подают к рыбе, морепродуктам, мясу, птице и овощам. Даже пресные паровые котлеты, поданные с тартаром, превращаются в настоящий деликатес.

Тартар

Строгого рецепта тартара нет, каждый повар готовит его по-своему. Есть варианты на майонезе, желтках, с добавлением чеснока, горчицы, репчатого лука и т.д. Наиболее распространенный рецепт выглядит так.

Ингредиенты:

* соленые или маринованные огурцы – 40-50 г;

* растительное масло – 50 мл;

* сок лимона – 1 ст. ложка (или по вкусу);

* свежая зелень (зеленый лук, петрушка, укроп и т.д.) – 3-4 веточки;

* горчица – 1 чайная ложка (или по вкусу);

* яичные желтки (вареные) – 2 шт.;

* соль, перец – по вкусу.

Яйца отвариваем вкрутую, отделяем желтки, нам потребуются только они. Перетираем желток через мелкое сито или тщательно разминаем вилкой. Добавляем горчицу (если она очень острая, уменьшаем дозировку). Взбиваем массу и постепенно тонкой струйкой вливаем растительное масло. Вливаем сок лимона, бросаем соль, перец и все перемешиваем.

Огурцы нарезаем мелкими квадратными кусочками или натираем на терке и добавляем к горчично-масляной смеси. Свежую зелень мелко рубим и тоже отправляем к остальным ингредиентам.

Храним заправку в холодильнике в плотно закрытой посуде не больше двух-трех дней. Тартар не терпит долгого хранения, поэтому готовить этот соус лучше небольшими порциями.

Сырный соус для цветной капусты и брокколи

Этот очень простой соус подают к слегка отваренным кусочкам капусты.

В кастрюльке с толстым дном нужно растопить 50 г сливочного масла. Добавить 1 ст. ложку муки. Перемешать и влить 50 мл сливок. Дать массе закипеть на медленном огне, как только она немного загустеет, добавить 1 брикет тертого плавленого сыра. Перемешать до однородной массы и добавить любимые специи и мелко нарезанный укроп.

Время шашлыков

С мая начинается сезон блюд, приготовленных на природе. Мангалы и грили раскупаются в это время наиболее активно. Мясо «с дымком» получается очень вкусным и праздничным. Слишком часто есть его не стоит (не самое полезное блюдо), но побаловать себя периодически никто не запрещает.

Специальный чесночный соус, который готовится очень просто, – великолепное добавление к шашлыкам, а также к шаурме, любому мясу и овощам на гриле.

Чесночный соус

Ингредиенты:

* кефир – 100 мл;

* майонез – 100 г;

* сметана – 100 г;

* чеснок – 3-4 зубца;

* укроп или петрушка – небольшой пучок;

* хмели-сунели – по вкусу;

* соль, смесь перцев – по вкусу.

В глубокой миске смешиваем молочные продукты, добавляем майонез и перемешиваем венчиком. Чеснок пропускаем через пресс, добавляем в емкость.

Чистую и сухую зелень измельчаем ножом и выкладываем в соус. Следом добавляем хмели-сунели и смесь перцев. Еще раз перемешиваем нашу заправку, пробуем, при необходимости добавляем соль или специи по вкусу.

Армянский соус из томатной пасты

Добавку из кинзы и томатной пасты принято называть армянской. Ее часто подают в шашлычных и национальных ресторанах.

Ингредиенты:

* чистая вода – 10 ст. ложек;

* натуральная томатная паста – 10 ст. ложек;

* чеснок – 3 зубчика;

* луковица – 1 штука;

* соль – 1 ч. ложка;

* сахарный песок – 3 ч. ложки;

* кинза – небольшой пучок;

* укроп, петрушка – по желанию.

Томатную пасту развести с водой, тщательно размешать. Чеснок очень мелко порубить, луковицу и зелень мелко нашинковать. Добавить сахарный песок, мелкую соль и молотый черный перец. Перемешать – готово!