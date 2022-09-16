Пьяного водителя, напавшего на пешехода осудили в Кентау

В Туркестанской области водителю за хулиганство и вождение в нетрезвом состоянии вынесли приговор.

Инцидент произошел в Кентау. Мужчина в нетрезвом состоянии едва не сбил пешехода, а после этого остановился и начал выяснять отношения. Словесная перепалка между мужчинами переросла в драку, пьяный водитель стал избивать пешехода.

Свидетелями поставки стали подоспевшие вовремя полицейские. Тогда-то и выяснилось, что напавший мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, плюс ко всему он уже был лишен водительских прав.

За хулиганство и вождение в нетрезвом состоянии без водительских прав дебошира приговорили к 1 году лишения свободы.