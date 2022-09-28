Разыскиваемый парень найден у арыка в области

Разыскиваемый в Шымкенте парень был найден в Сайрамском районе Туркестанской области. По словам родных, у него имеются проблемы со здоровьем и сам факт того, что он нашелся в области остается большой загадкой.

В Шымкенте молодой человек 12 сентября вышел из дома и не вернулся. Перепуганные родители обратились за помощью к полицейским, искали его всем городом, в социальных сетях распространили фото пропавшего. По словам родителей, у парня имеются проблемы со здоровьем. Почти 2 недели о нем не было ни слуху, ни духу.

25 сентября к участковому инспектору поступило сообщение от местного жителя- «Возле арыка лежит неизвестный парень, он в плохом самочувствии». Стражи порядка отвезли больного в больницу, на вопросы кто он и откуда вразумительного ответа не последовало. Фотографию пропавшего майор полиции Бейбит Абди разыскал на просторах интернета и понял, что перед ним тот самый парень, которого ищут уже 2 недели. Позвонив по указанному номеру, страж порядка сообщил родителм что их сын найден.

«Мой сын 12 сентября вышел из дома и не вернулся. 13-го обратились в полицию г.Шымкент. Сами тоже искали. Однако, поиски были безуспешны. Затем нам позвонил полицейский Бейбит и сообщил, что нашел сына. Получив радостную новость мы приехали в Сайрамский район. Большое спасибо полицейскому, который вернул нам сына. Желаю вам успехов!», — поблагодарила жительница Шымкента.

Полицейские Туркестанской области напоминают, если пропали ваши близкие, сообщите об этом в полицию как можно раньше, не теряя времени на самостоятельные поиски.