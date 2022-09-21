С аптечных полок исчезают доступные препараты

Из казахстанских аптек пропадают дешевые лекарственные средства из России и Украины.

Корвалол, валидол, андипал, диазолин, энтерол, копеечный ацикловир и даже марганцовка. В списке препаратов, которые исчезли или заканчиваются в казахстанских аптеках порядка 40 популярных наименований. Сложнее всего обстоит ситуация в небольших городах и регионах. Аптекари говорят, особенно страдают пожилые люди, ведь большинство этих препаратов для них как палочка выручалочка в моменты, когда становится плохо с сердцем или скачет давление. Аналоги есть, но они в разы дороже и многие недоступны.

«Исчезает лоперамид, его при диарее берут в основном рабочие, пенсионеры. Он стоит 100 тенге 10 капсул, а его аналог стоит 5-7 тысяч, 4 тысячи. Тот же линекс стоит 6 тысяч», — говорит Раушан Айбакирова, владелица аптеки.

Специалисты говорят, сначала на поставки повлияла спецоперация, тогда лекарства перестали привозить. Сейчас же, препараты большими партиями вывозят за рубеж, в основном в Россию, где наложены санкции и компании уходят с рынка, реже в Кыргызстан. От этого страдают наши потребители.

«Я в аптеку не заходил, но я знаю что все таки их нет«, — говорит житель Шымкента.

«Корвалола нет нигде», — говорит жительница Шымкента.

«Нам в больнице дают бесплатно, остальные я иногда подкупаю», — говорит жительница Шымкента.

Но самая главная проблема, говорит руководитель ассоциации независимых аптек Казахстана Талгат Омаров, зависимость от импорта. По его словам, в Казахстане не производится даже обычный физраствор. Заводов по производству лекарственных препаратов не много, возможно, из-за того что работать в этой сфере тяжело. Причем, построить завод для предпринимателя, пожалуй, самое легкое.

«Покупаю франчайзинг и выпускают продукцию, после эту продукцию отдают на экспертизу, где срок годности три года. В течение трех лет я не могу выходить на рынок, мне должны дать добро после того как убедятся что препарат может служить тот срок который я заявил«, — говорит Талгат Омаров, руководитель ассоциации независимых аптек Казахстана.

Зависят от импорта даже оптовые компании, которые закупают лекарственные средства у иностранных производителей. Они также должны получить разрешение у министерства здравоохранения той страны, где приобретают препараты. А те могут его и не дать. Именно поэтому важно развивать отечественную фармацевтическую промышленность.