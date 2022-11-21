Лекарства для казахстанцев могут стать недоступной роскошью

Болеть для многих казахстанцев стало не по карману. С каждым месяцем стоимость фармацевтических препаратов растет.

Так, с начала года в среднем все препараты подорожали больше чем на 13%, но цены на некоторые позиции выросли заметно выше. По словам специалистов, все дело в логистике, которая нарушилась из-за нестабильной геополитической ситуации в мире. А еще в предельных ценах на лекарства. Накрутка на некоторые препараты может доходить до 70%, а по другим позициям фармацевты уходят в ноль.

В сезон ОРВИ и гриппа, на лекарства уходит значительная часть заработной платы. Аналитики подсчитали. Цены на медицинские препараты за год в среднем выросли на 13,3%. Больше всего ощутили подорожание жители Алматы, там рост цен на лекарства составил 17,5%. Следом в антирейтинге Мангистауская область, там препараты подорожали на 17,1%. В Актюбинской области цены выросли на 16,7%.

Тем не менее провизоры в аптеках говорят, болеть люди меньше не стали, а значит и покупать лекарства. Правда, больше внимания стали уделять своему иммунитету — чаще берут витамины и БАДы. А противовирусным, антибиотикам и другим препаратам ищут аналоги.

«Берут лекарства то что врачи назначают, но некоторые бывают аналоги ищут, подешевле, именно российские, которые по цене идут, как сказать, средне доступны», — говорит Акмарал Долгельдиева, фармацевт.

По словам специалистов, некоторые лекарственные средства подорожали намного больше, чем 13%. Первая причина — логистика. Сначала были перебои с поставками. Сейчас транспортировать лекарства приходится через Турцию и Азербайджан морскими путями,. Что в разы дороже. Кроме того, говорят эксперты, на цены влияют и установленные на лекарства предельные цены.

«Заведомо стоимость некоторых препаратов дает накручивать оптовым компаниям 70-80-90%. По некоторым позициям. По Казахстану у нас потребность в лекарствах больше 2 миллионов долларов, и если исходить из этой арифметики, то давайте грубо возьмем на миллиард триста приходят лекарства, а остальные 700 миллионов долларов, это имеют посредники«, — говорит Талгат Омаров, руководитель ассоциации независимых аптек Казахстана.

По словам специалиста, накрутка самих аптек всего около 15%. Из-за того что продавать выше предельных цен нельзя, фармацевты уходят в минус или уходят с рынка вообще. А с полок аптек продолжают пропадать некоторые позиции лекарств. В ассоциации независимых аптек уже обратились в минздрав и агентство по защите конкуренции. Через несколько недель в столице состоится форум фармацевтов, на котором поднимут проблемы покупателей и предпринимателей.